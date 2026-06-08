Buenas noticias para NYC: Mamdani anuncia cinco nuevas tiendas municipales con precios más bajos

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el lanzamiento de “NYC Groceries”, una nueva red de cinco tiendas de comestibles municipales con precios más bajos. La iniciativa busca combatir el aumento de precios en alimentos básicos.

Cómo serán las nuevas tiendas municipales anunciadas por Mamdani en NYC

El proyecto, a cargo de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC, por sus siglas en inglés), establece la apertura de cinco supermercados municipales distribuidos estratégicamente, con una sucursal en cada distrito de la ciudad. Según un comunicado oficial, se proyecta la inauguración de la primera tienda para finales de 2027, con expectativas de que la red se complete en 2029.

La administración Mamdani proyecta que las cinco tiendas de comestibles a precio bajo estarán finalizadas en 2029 Instagram @zohrankmamdani

“Los precios de los comestibles están subiendo más rápido que los salarios, por lo que estamos lanzando cinco tiendas de comestibles municipales con precios más bajos”, escribió Mamdani en su cuenta de X.

Con esta medida, la intención es trasladar el ahorro de manera directa a los clientes. En ese sentido, los compradores recibirán un beneficio inmediato con descuentos específicos en productos de primera necesidad.

La búsqueda laboral de Mamdani por las nuevas tiendas municipales

Como consecuencia del lanzamiento de las nuevas tiendas municipales, el alcalde Mamdani inició una convocatoria orientada a agencias y profesionales del diseño. El objetivo es desarrollar la identidad visual de la marca.

“Las personas no pueden beneficiarse de recursos que no conocen. Necesitamos una marca experta para las tiendas de comestibles de la ciudad de Nueva York para servir adecuadamente a los neoyorquinos”, escribió el mandatario municipal.

Mamdani alentó a los diseñadores profesionales a enviar sus propuestas de branding para NYC Groceries Captura de pantalla de X @NYCMayor

En ese marco, en su anuncio, el gobierno informó que requiere propuestas de branding que comuniquen de forma efectiva el valor único de los supermercados. Para ello, se abrió un canal para recibir propuestas visuales que estará disponible hasta el 30 de junio de 2026 a las 16.30 hs (hora local).

De esta manera, la campaña gráfica definirá la identidad visual corporativa de la red de tiendas de alimentos bajo el nombre de “NYC Groceries”. El plan estético influirá también de forma directa en el diseño físico, los materiales de construcción y la señalización interna.

A su vez, tendrá efecto en la iluminación interior y la exhibición de los productos. Con esta iniciativa, la autoridad local busca lograr un reconocimiento masivo entre todos los vecinos.

Cómo será el proceso de selección para las tiendas municipales de Nueva York

La NYCEDC evaluará a los participantes con base en los criterios específicos de la solicitud de propuestas. En ese marco, el comité oficial analizará la experiencia previa exitosa en servicios similares, el presupuesto de honorarios y la calidad de la gestión de cada candidato.

El anuncio de Mamdani sobre su plan de alimentos baratos en Nueva York

También se programó una sesión informativa virtual opcional para el jueves 11 de junio a las 11 hs. Los interesados deben confirmar asistencia en un formulario digital antes del miércoles 10 de junio.

No obstante, se pueden enviar preguntas sobre las condiciones hasta el viernes 12 a las 17 hs. El organismo publicará todas las respuestas aclaratorias en su sitio web el jueves 18.