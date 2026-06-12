Hasta el 30 de junio: Mamdani abre una convocatoria para contratar expertos para sus supermercados asequibles

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, dio inicio a una convocatoria para contratar firmas de branding y diseño para desarrollar la identidad de la red de supermercados asequibles “NYC Groceries”. La iniciativa forma parte de un plan para abrir cinco tiendas de alimentos con precios por debajo del promedio.

El proyecto de supermercados asequibles de Mamdani en Nueva York

La administración busca dar respuesta al incremento del costo de los productos alimenticios en los diferentes distritos de la ciudad. Según manifestó Mamdani en su cuenta de X: “Los precios de los comestibles están subiendo más rápido que los salarios, por lo que estamos lanzando cinco tiendas de comestibles municipales con precios más bajos”.

Mamdani alentó a los diseñadores profesionales a enviar sus propuestas de branding para NYC Groceries Captura de pantalla de X @NYCMayor

“Ayuda a difundir la palabra: estamos aceptando propuestas de diseño”, añadió el Mandatario. El objetivo del proyecto es trasladar el ahorro directamente a los consumidores mediante descuentos en productos de primera necesidad.

NYC EDC busca firmas de branding para crear la identidad visual de NYC Groceries

La convocatoria está dirigida a agencias y profesionales especializados en el desarrollo de marcas. Al anunciar la iniciativa, la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYC EDC, por sus siglas en inglés) señaló que las propuestas podrán presentarse hasta el martes 30 de junio a las 16 hs (hora del Este de EE.UU.).

“Las personas no pueden aprovechar recursos que no conocen. Necesitamos una identidad de marca profesional para las tiendas de comestibles de Nueva York para servir adecuadamente a los neoyorquinos”, indicó Mamdani.

El trabajo de los consultores definirá la identidad de la red de supermercados y guiará el diseño de los locales, la señalización, la iluminación, la exhibición de los productos y la circulación de los clientes dentro de las diferentes tiendas.

Cómo funcionará NYC Groceries y cuándo abrirán las tiendas en Nueva York

El proyecto de supermercados asequibles será gestionado por NYC EDC y buscará abrir una tienda en cada uno de los cinco distritos de la ciudad. La inauguración del primer local está prevista para finales de 2027 y la red completa debería estar operativa en 2029.

La administración de los supermercados quedará en manos de uno o más operadores externos, mientras que la ciudad de Nueva York cubrirá los costos de funcionamiento.

La NYC EDC seleccionará a los participantes en función de varios criterios. Entre ellos, se evaluará la experiencia de los candidatos en proyectos similares, la calidad de las propuestas, los honorarios, la gestión de la firma, su reputación y las referencias.

También tendrá un peso importante el plan presentado para fomentar la participación de empresas propiedad de minorías y de mujeres en el desarrollo del proyecto. Hasta ahora, la ciudad ya identificó dos ubicaciones: La Marqueta, en East Harlem, y The Peninsula, en Hunts Point, El Bronx.

Se prevé que la red de supermercados asequibles de Mamdani este lista para 2029 Freepik

Qué requisitos M/WBE deberán cumplir las firmas interesadas en la convocatoria

El proyecto también incluye objetivos de participación para empresas en propiedad de minorías y mujeres (M/WBE, por sus siglas en inglés). Por eso, los interesados deberán presentar un plan que contemple la inclusión de estos sectores junto con su propuesta.

Además, la NYC EDC dispone de un fondo de préstamos para el financiamiento de contratos, que ofrece recursos para cubrir gastos como seguros, mano de obra y equipos de las empresas certificadas que participen en proyectos de la ciudad. La lista de compañías certificadas está disponible en el sitio web del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas.

Fechas clave de la RFP de NYC Groceries: consultas, respuestas y cierre de propuestas

La solicitud de propuestas está abierta desde el pasado 28 de mayo. La NYC EDC organizó una sesión informativa virtual para el 11 de junio a las 11 hs, y los interesados tuvieron hasta el 10 de junio para confirmar su participación.

Además, las consultas sobre el proceso podrán enviarse mediante un formulario en línea hasta este viernes 12 de junio a las 17 hs. La entidad publicará las respuestas a todas las preguntas el 18 del mismo mes.