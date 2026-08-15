Mamdani en Nueva York: el plan para reciclar el calor de dos estaciones del subway y calefaccionar edificios en invierno

La ciudad de Nueva York estudia instalar una red térmica en dos estaciones del Bajo Manhattan para aprovechar el calor generado durante el verano boreal. La propuesta contempla almacenar ese calor en perforaciones geotérmicas y reutilizarlo durante el invierno para calefaccionar edificios municipales cercanos, siempre que el estudio confirme la viabilidad del sistema.

Cómo funcionará el sistema para reciclar el calor del subte de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto con la gobernadora Kathy Hochul y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), presentó un proyecto piloto para analizar la creación de una red de energía térmica vinculada al sistema de subte. La iniciativa se concentrará en las estaciones Brooklyn Bridge-City Hall, de las líneas 4, 5 y 6, y Chambers Street, correspondiente a las líneas J y Z.

La estación Brooklyn Bridge-City Hall registró temperaturas promedio de hasta 96°F (35,5°C) durante los meses de verano de 2025 según el comunicado oficial. El proyecto plantea aprovechar ese calor en lugar de dejar que se pierda, capturarlo y trasladarlo a una instalación subterránea para utilizarlo posteriormente.

El mecanismo estudiado utilizará tecnología de refrigeración radiante.A través de paneles o tuberías por las que circulará agua, el sistema buscará absorber el calor de los andenes de Brooklyn Bridge-City Hall y, potencialmente, también de Chambers Street.

Los pozos se ubicarían entre 500 y 600 pies (entre 152 y 182 metros) bajo tierra, debajo de un andén central de Chambers Street que actualmente se encuentra fuera de servicio. El espacio permitiría instalar parte de la infraestructura sin afectar el desplazamiento habitual de los pasajeros.

La energía capturada durante los períodos de mayor temperatura quedaría almacenada en el subsuelo. Cuando llegue el invierno, el sistema podría recuperar ese calor mediante bombas y trasladarlo hacia edificios municipales situados en las inmediaciones de las estaciones.

“Podemos lograr que nuestros andenes del metro sean más frescos y cómodos, aprovechando el calor residual durante el invierno”, dijo Mamdani. “Esto se traduce en menores costos de energía, un sistema de metro más resistente y un futuro energético más limpio para la ciudad de Nueva York”, aseguró.

La iniciativa presentada por Mamdani busca combatir el calor extremo en las estaciones Brooklyn Bridge-City Hall y Chambers Street Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

Qué edificios podrían recibir la energía térmica

El plan prevé suministrar energía térmica al campus municipal situado sobre las estaciones, lo cual incluye importantes estructuras como:

El edificio municipal David Dinkins (cuyo costo actual de calefacción es de US$1.4 millones anuales)

El ayuntamiento (City Hall)

El Tweed Courthouse

La Surrogates Court

La iniciativa busca que una misma infraestructura pueda cumplir dos funciones a lo largo del año:

Retirar parte del calor acumulado en las estaciones durante el verano

Reutilizar esa energía para calefaccionar edificios durante el invierno

El sistema de refrigeración radiante se diferencia del aire acondicionado convencional porque no depende principalmente de enfriar el aire. En su lugar, utiliza superficies o circuitos de agua fría para absorber el calor del ambiente.

Según la información proporcionada por la administración municipal, esta tecnología puede consumir entre 25% y 35% menos energía que determinados sistemas tradicionales de aire acondicionado.

“Estamos aprovechando la tecnología climática de vanguardia con un propósito realmente admirable: hacer que nuestras estaciones sean tolerables y calentar edificios municipales esenciales”, dijo Kathy Hochul en un comunicado. “Esto es lo que puede lograr una colaboración eficaz entre el gobierno municipal y el estatal: soluciones innovadoras con el potencial de ayudar a millones de usuarios del metro”, señaló.

El estudio de viabilidad se integrará a una renovación integral de la histórica estación de Chambers Street Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

Cuándo comenzaría el proyecto en Nueva York

El proyecto está relacionado con la modernización integral de Chambers Street, una estación con 113 años de antigüedad. Las obras contempladas incluyen trabajos sobre distintos componentes de la infraestructura y recibirían financiamiento proveniente de los ingresos obtenidos mediante el sistema de tarifas por congestión.

Por el momento, la iniciativa no pasó a la etapa de construcción. Las autoridades prevén destinar aproximadamente US$800 mil al estudio inicial de viabilidad. El contrato para realizarlo podría adjudicarse durante el otoño boreal.

El análisis deberá determinar si las condiciones del subsuelo permiten instalar el sistema geotérmico y establecer cuál sería su capacidad para reducir el calor en las estaciones y generar ahorros energéticos. Las autoridades esperan conocer la viabilidad del proyecto hacia finales de este año.

Si los resultados permiten avanzar, la etapa de diseño comenzaría a principios de 2027. En paralelo, la MTA prevé avanzar con el contrato para la renovación de Chambers Street antes de finalizar el año en curso.