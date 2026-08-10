El último anuncio de Mamdani que afecta a un grupo de inmigrantes que perdió el TPS y el permiso de trabajo EAD

Zohran Mamdani, el alcalde demócrata de Nueva York, confirmó la revisión de la autorización de trabajo de todos los empleados municipales haitianos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La medida obliga a separar de sus cargos a quienes no logren demostrar otra vía legal para trabajar en el país.

Qué implica la revisión de permisos de trabajo para los empleados municipales haitianos

La administración Mamdani fue obligada por ley federal a revisar la autorización de trabajo de cada empleado con TPS, de acuerdo con el comunicado difundido por la oficina del alcalde. Quienes no logren establecer una vía alternativa para trabajar deberán separarse de sus empleos.

Más de 300 mil haitianos están afectados por la suspensión del TPS GIORGIO VIERA - AFP

La designación de TPS para Haití quedó cancelada de manera efectiva el 27 de julio , según confirmó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés).

para Haití , según confirmó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( , por sus siglas en inglés). El plazo original, fijado para el 3 de febrero, había quedado suspendido por una corte de apelaciones hasta que la Corte Suprema falló a favor del Gobierno el 25 de junio en el caso Mullin contra Doe. El 5 de agosto, la jueza federal Ana Reyes confirmó que esa suspensión judicial ya no está vigente.

(1) Haiti Tps - Search X

“Solo el presidente Trump tiene la facultad de restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) o de otorgar la Salida Forzosa Diferida a los beneficiarios afectados”, citó el alcalde.

Qué ayuda legal y de salud ofrece la ciudad a los haitianos afectados

Mamdani informó que la ciudad va a brindar consultas legales gratuitas para evaluar la elegibilidad de cada trabajador a otras formas de autorización de empleo, además de asistencia para el acceso a seguro médico y otros recursos para los empleados.

para evaluar la elegibilidad de cada trabajador a otras formas de autorización de empleo, además de y otros recursos para los empleados. De igual modo, cada persona afectada va a ser contactada por el personal de su agencia para conocer sus opciones, que incluyen la separación no disciplinaria, la renuncia y la posible reincorporación si se restablece el TPS u otro estatus legal.

Qué alternativas legales existen si se vence el permiso de trabajo EAD

Mamdani señaló que solo el presidente Donald Trump tiene la facultad de restablecer el TPS o de otorgar la Salida Forzada Diferida, una protección migratoria que el jefe del Poder Ejecutivo puede conceder por decisión propia, sin pasar por el Congreso, y que suspende de manera temporal las deportaciones y habilita un permiso de trabajo.

CNN reportó que los inmigrantes haitianos con TPS aportan alrededor de US$6.000 millones a la economía estadounidense Imagen creada con IA

Trabajar con un EAD vencido no es legal bajo las normas migratorias vigentes, por lo que los especialistas recomiendan consultar con un abogado de inmigración antes de continuar en un empleo.

Según cifras del Censo estadounidense citadas por CNN, hay unos 858.650 residentes nacidos en Haití en el país, cerca del 2% de toda la población nacida en el extranjero. La misma cadena reportó estimaciones de que los inmigrantes haitianos con TPS aportan alrededor de US$6.000 millones a la economía estadounidense.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.