Oficial y confirmado: las zonas de Nueva York y Nueva Jersey donde pasará el eclipse solar del 12 de agosto

El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar parcial podrá observarse en distintos puntos de Nueva York y Nueva Jersey, aunque ninguna de estas zonas quedará dentro de la franja de totalidad. La cobertura variará según la ubicación de cada ciudad respecto de la trayectoria y alcanzará su máximo durante las primeras horas de la tarde.

Eclipse solar del 12 de agosto y cómo se observará en Nueva York

Según los datos publicados por The Weather Channel, Albany tendrá una de las mayores coberturas del estado de Nueva York, mientras que en la ciudad el porcentaje será menor. En Nueva Jersey, Newark tendrá una magnitud similar a la de la principal ciudad del estado vecino.

El video de la NASA sobre el eclipse solar del 12 de agosto

En Albany, la cobertura llegará al 13%, con el máximo previsto alrededor de las 13.50 hs (EDT). En la ciudad de Nueva York, será de aproximadamente 9,5%, con el punto máximo cerca de las 13.54 hs. La Luna cubrirá allí una porción pequeña del disco solar.

Otros puntos del estado también registrarán diferencias. Rochester alcanzará una cobertura cercana al 9,3%, mientras que en Buffalo llegará a aproximadamente 7,5%.

En Nueva Jersey, Newark tendrá una cobertura de aproximadamente 9,3%, con el máximo previsto cerca de las 13.53 hs. En Trenton, ubicada más al sur, llegará a alrededor del 7,8%, también cerca de las 13.53 hs.

Por qué Nueva York y Nueva Jersey quedarán fuera de la trayectoria del eclipse total

De acuerdo con la agencia Associated Press, la totalidad quedará reservada para una franja mucho más estrecha del recorrido. Tanto el estado de Nueva York como Nueva Jersey estarán fuera de esa zona, por lo que desde allí solo será posible observar una parte del disco solar cubierta por la Luna.

La trayectoria del eclipse total pasará por Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, España, una pequeña zona de Portugal y el norte de Rusia. En Estados Unidos, la totalidad tampoco será visible y la zona de observación parcial se extenderá por sectores del norte de EE.UU..

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), algunas de las mayores coberturas estadounidenses se registrarán en Alaska. Fairbanks alcanzará cerca del 37%, Anchorage el 28% y Juneau el 17%.

En los estados continentales, Maine tendrá algunos de los porcentajes más elevados. La cobertura disminuirá a medida que la ubicación se aleje hacia el sur de la zona de mayor visibilidad.

Cuándo será el punto máximo del eclipse solar de este miércoles y desde dónde observarlo

A qué hora será el eclipse del 12 de agosto en Albany, Newark y Trenton

El momento de mayor cobertura cambiará algunos minutos según la ciudad. En Albany, está previsto para las 13.50 hs. En Rochester, llegará cerca de las 13.43 hs, mientras que en Buffalo será alrededor de las 13.42 hs.

En la ciudad de Nueva York, el máximo se producirá aproximadamente a las 13.54 hs. Para Newark y Trenton, se espera cerca de las 13.53 hs.

La diferencia responde a la posición geográfica de cada localidad dentro del área alcanzada por la sombra parcial. Por eso, también variará la cantidad de superficie solar cubierta.

Eclipse solar en Nueva York y Nueva Jersey: qué protección recomienda la NASA

En Nueva York y Nueva Jersey se observará una fase parcial, sin el oscurecimiento característico de la totalidad. La magnitud será relativamente reducida, sobre todo en las zonas ubicadas más al sur.

De acuerdo con la agencia, para mirar el Sol de forma directa será necesario utilizar anteojos para eclipses o un visor solar seguro. Durante una fase parcial, nunca es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular específica.

También pueden utilizarse métodos de observación indirecta, como un proyector estenopeico. Los telescopios, binoculares y cámaras requieren filtros solares diseñados específicamente para observar el Sol.

Para ver un eclipse solar parcial es fundamental utilizar anteojos para la observación solar o un visor solar portátil iStock

Eclipse solar del 12 de agosto: a qué hora comienza la transmisión en vivo de la NASA

Aunque la totalidad no será visible desde esta región, la NASA transmitirá el eclipse en vivo el 12 de agosto para permitir su seguimiento desde distintos puntos.

La cobertura comenzará a las 13.15 hs y mostrará el desarrollo del evento desde lugares situados dentro de la trayectoria de totalidad y desde otras regiones donde se observará de manera parcial.