Mamdani explica en español cómo actuar ante las redadas del ICE en Nueva York: “Son tiempos de mucho miedo”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video en español para enseñar cómo actuar ante los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El mensaje llega tras sus críticas a los operativos del ICE en la ciudad y después de que un agente federal baleara a un migrante dominicano en El Bronx.

Derechos ante el ICE explicados por Mamadani y cuándo se necesita una orden judicial

Mamdani afirmó que los agentes no pueden entrar sin una orden judicial en casas, hospitales, iglesias ni áreas de trabajo, según consignó El País.

If you encounter ICE, here's what every New Yorker should know. pic.twitter.com/hrjL8JPLyr — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 23, 2026

“Si no tienen una orden judicial, puedes dejar la puerta cerrada y decir: ‘I do not consent your entry. (No les doy permiso para entrar)’”, dijo.

Qué decir si el ICE te detiene en la calle

En la calle, sugirió preguntar: “Am I free to go? (¿Puedo irme?)” .

. Aconsejó hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento.

También recomendó llamar a una línea de ayuda ante un enfrentamiento con las autoridades migratorias.

La policía de Nueva York y los acuerdos 287(g) con el ICE

El alcalde repitió que ni las autoridades de la ciudad ni la policía ayudan “a cumplir la ley de inmigración civil”.

Zohran Mamdani solicitó abolir el ICE tras el tiroteo contra un dominicano de 28 años en el Bronx Getty Images via AFP

Se refería a los acuerdos 287(g) , que permiten a las fuerzas locales actuar como agentes del ICE. Nueva York se ha opuesto a adoptarlos .

, que permiten a las fuerzas locales actuar como agentes del ICE. . “Son tiempos de mucho miedo para muchas personas”, reconoció Mamdani. A los neoyorquinos les dijo: “No están solos”.

El disparo del ICE en Marble Hill, El Bronx

La noche del 8 de octubre de 2026, en Marble Hill, un agente del ICE baleó en el cuello a Oscar Belgal , un dominicano de 28 años. El hombre viajaba en su auto con su hijo de cinco años.

, un dominicano de 28 años. El hombre viajaba en su auto con su hijo de cinco años. Mamdani habló con Trump para negociar su liberación, sin resultados.

El hombre permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, sin acceso a un teléfono, según denunciaron sus abogados.

Arrestos del ICE en Nueva York y la demanda por carga pública

Unas 19.000 personas fueron arrestadas en el estado de Nueva York desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

En septiembre, en un comunicado de la Alcaldía, Mamdani acusó a los agentes de irrumpir en hogares, trabajos y escuelas .

. Nueva York lidera una demanda de seis jurisdicciones contra la regla federal de carga pública, vigente desde el 18 de septiembre de 2026.

Para tener en cuenta

Las recomendaciones del alcalde se dirigen a cualquier residente de Nueva York ante agentes del ICE.

Sin una orden firmada por un juez, la persona puede mantener la puerta cerrada.

Si un agente la detiene en la calle, puede preguntar si es libre de irse.

Antes de firmar cualquier papel, conviene consultar a un abogado.

La policía de Nueva York no colabora con el ICE en la aplicación de la ley migratoria civil.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.