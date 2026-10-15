ICE en Nueva York: un dominicano denuncia que agentes dispararon siete veces a su auto con su hijo de 5 años adentro

Un hombre dominicano de 28 años denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dispararon al menos siete veces contra su automóvil durante un operativo en Marble Hill, Nueva York, cuando su hijo de cinco años estaba en el asiento trasero. La denuncia forma parte de una presentación judicial en la que Oscar Belgal cuestionó el uso de la fuerza y las circunstancias de su detención.

Tiroteo del ICE en Nueva York: qué dice la presentación judicial del dominicano

Según informó Gothamist el miércoles 14 de octubre, los abogados de Belgal sostienen que los agentes se acercaron al vehículo sin identificarse como miembros de las fuerzas de seguridad y con armas en la mano. La versión contradice la explicación dada por el gobierno federal.

Oscar Belgal, de 28 años, recibió un disparo durante un operativo del ICE en el que también estaba presente un niño de cinco años Redes sociales

El expediente judicial de Belgal permite consultar las actuaciones del caso. De acuerdo con lo expuesto por sus abogados, un hombre armado y vestido de civil se acercó al automóvil y golpeó la ventanilla del conductor hasta romperla.

Después, un agente habría disparado al menos siete veces contra el vehículo, mientras el niño permanecía en el asiento trasero.

La presentación afirma que Belgal no intentó atropellar a los agentes ni tenía vínculos con la pandilla Trinitarios, una asociación delictiva que las autoridades federales mencionaron al justificar el operativo.

La versión del DHS sobre el operativo del ICE en Nueva York

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostiene una versión diferente. Según la explicación oficial difundida tras el tiroteo, Belgal no habría obedecido las órdenes de los oficiales y habría utilizado su vehículo para embestir dos automóviles del gobierno e intentar avanzar hacia los oficiales.

El operativo de ICE en Marble Hill, Nueva York, terminó con el migrante Oscar Belgal herido de bala en el cuello Yuki Iwamura - FR171758 AP

Las autoridades afirmaron que los agentes del ICE dispararon porque consideraron que sus vidas estaban en peligro. En su cobertura, Gothamist señaló que la nueva presentación judicial cuestiona esa explicación.

Qué muestran los videos del operativo del ICE en Nueva York

Las imágenes disponibles ayudan a reconstruir parte del episodio, aunque no permiten establecer de manera concluyente todos los detalles del momento en que se efectuaron los disparos.

Según la cobertura de Associated Press, los registros de seguridad muestran a un hombre con una sudadera roja y una gorra que se acercó al vehículo y apuntó un arma.

En las imágenes, se observa que otro agente también sacó su arma, mientras el automóvil se movía y salía parcialmente del campo de visión de la cámara.

El vehículo fue encontrado después contra una barrera de concreto y presentaba impactos de bala. Sin embargo, las imágenes no muestran de forma completa el momento del tiroteo.

Otros registros de la policía de Nueva York mostraron a Belgal herido y esposado después del incidente. Sus abogados sostienen que los agentes federales no le brindaron asistencia médica inmediata y que fueron policías locales quienes lo trasladaron al hospital.

Belgal continúa detenido en Nueva York tras recibir un disparo del ICE

Según sus representantes legales, Belgal continúa detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y todavía tiene una bala alojada en el cuello. Sus abogados también denunciaron que presenta entumecimiento en el lado izquierdo de la cara y pérdida de audición.

Con respecto al hijo del migrante dominicano, aunque no sufrió consecuencias físicas, sí mostró efectos psicológicos.

La presentación judicial sostiene que el niño dejó de hablar durante varios días después de presenciar el tiroteo y que tiene pesadillas.

Un juez federal ordenó que Belgal no sea deportado ni trasladado fuera del área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey sin autorización mientras avanzan las investigaciones sobre el caso.