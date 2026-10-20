Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “El ICE ha irrumpido en los hogares, trabajos y escuelas de nuestros vecinos”

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, denunció públicamente al gobierno federal por desplegar una “campaña de violencia y terror” contra la población inmigrante en declaraciones recientes. Durante su anuncio, acusó directamente a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de irrumpir “en los hogares, lugares de trabajo y escuelas” de los residentes del área.

La denuncia de Mamdani contra los agentes del ICE en Nueva York

El 15 de septiembre, durante una conferencia sobre la demanda presentada contra la nueva regla federal de carga pública, Mamdani criticó los operativos del ICE.

El alcalde Mamdani cuestionó las medidas del gobierno federal y acusó al ICE de irrumpir en los hogares, lugares de trabajo y escuelas de Nueva York Fotomontaje editado con IA

Además, destacó la contribución histórica de los extranjeros en Nueva York y sostuvo que “los inmigrantes la construyeron”. En ese sentido, apuntó contra las medidas migratorias tomadas por la administración del presidente Donald Trump en los dos últimos años.

“El gobierno federal ha emprendido una campaña de violencia y terror”, señaló en primer lugar a través de un comunicado de prensa. Luego, añadió: “El ICE ha irrumpido en los hogares, lugares de trabajo y escuelas de nuestros vecinos, y ha atacado a quienes han llegado a nuestro país en busca de refugio y oportunidades”.

A lo largo del texto, resaltó la importancia de los migrantes en la lucha de derechos civiles. “Lucharon por la jornada laboral de ocho horas, por un salario justo y por protecciones en el lugar de trabajo que aporten dignidad a la vida de tantas personas”, sostuvo.

Asimismo, volvió a la carga contra las operaciones del ICE y agregó: “Estas acciones constituyen un ataque a nuestro tejido cívico, a nuestros valores compartidos, y por mucha destrucción que ya hayan causado, la situación persiste”.

La demanda de Mamdani contra la administración Trump

El comunicado fue publicado para anunciar una demanda conjunta de seis jurisdicciones contra norma de carga pública impulsada por la administración Trump.

La nueva normativa, que entró en vigor el 18 de septiembre, amplía la lista de beneficios públicos que los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) pueden considerar para determinar que una persona podría convertirse en “carga pública”.

Además, permite a las autoridades evaluar el uso de ayudas no monetarias como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) y subsidios de vivienda.

La demanda encabezada por Zohran Mamdani busca paralizar la implementación de la regla impulsada por Donald Trump Captura de video

La acción judicial busca paralizar la implementación de la regla. La ciudad de Nueva York lidera esta coalición junto a otras cinco jurisdicciones santuario: Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King.

En el comunicado, Mamdani calificó la medida de “flagrante ilegalidad”, y cuestionó su practicidad. “Esta norma no reducirá el desperdicio, ni aumentará la seguridad de los estadounidenses, ni mejorará la vida de los neoyorquinos. Simplemente, genera confusión y crueldad”, afirmó.

Mamdani vs. Trump: el enfrentamiento por la norma de carga pública

En respuesta a la denuncia impulsada por Mamdani, representantes del gobierno federal defendieron la reglamentación y cuestionaron la postura de las ciudades demandantes.

“Los demócratas más extremistas vuelven a luchar para otorgar beneficios a los inmigrantes indocumentados a costa de los contribuyentes estadounidenses”, declaró la portavoz Lauren Bis en un comunicado citado por Fox News.

“Los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos y no depender del trabajo de los contribuyentes estadounidenses. El presidente Trump y su administración siempre darán prioridad a los ciudadanos estadounidenses”, concluyó.

El anuncio de Mamdani sobre la nueva oficina de trabajo en Nueva York

Al lunes 19 de octubre, la demanda seguía en trámite ante un tribunal federal de Manhattan. El próximo 23 de octubre, el gobierno federal debe entregar el expediente administrativo en el que se fundamenta la norma.