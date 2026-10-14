Mamdani lanza un alivio de multas para pequeños negocios y propietarios de Nueva York

La ciudad de Nueva York abrió un programa temporal para que residentes, dueños de viviendas y pequeños negocios reduzcan deudas acumuladas por multas municipales y recuperen el buen estado de sus expedientes. El alcalde Zohran Mamdani, informó que Debt Demolisher estará disponible durante 90 días, del 13 de octubre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027. Combina la condonación de intereses devengados con una opción de pago reducida para ciertas sentencias del Tribunal de Control Ambiental.

Debt Demolisher en Nueva York: alivio de deudas para residentes

Según explican en el comunicado oficial, la iniciativa alcanza juicios por infracciones tramitados por organismos de la ciudad, entre ellos los departamentos de Saneamiento, Edificios y Transporte.

Zohran Mamdani lanza un alivio de multas en la ciudad de Nueva York Fotomontaje generado con IA

Puede incluir faltas como infracciones al código de construcción o el descarte indebido de residuos voluminosos, según informó la oficina del alcalde.

Para acceder al descuento, la persona debe corregir las violaciones que aún sigan abiertas ante la agencia correspondiente.

El alcalde Mamdani afirmó que “el gobierno de la ciudad no debería cargar a los neoyorquinos con multas e intereses interminables”.

En el comunicado, agregó además que el objetivo del plan es permitir que las familias “paguen lo que deben” sin que la deuda les impida hacer crecer su negocio o reparar una vivienda.

Qué deudas aplican a la condonación y cuáles quedan afuera

No toda sanción es elegible. Nueva York indicó que el programa apunta a sentencias ya existentes y excluye, entre otros casos, las que se registraron después del 15 de julio de 2026, las que tengan determinados acuerdos de cobro vigentes o las vinculadas con investigaciones penales.

También hay excepciones cuando una ejecución ya está en marcha o existe un gravamen fiscal.

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Antes de iniciar el trámite conviene reunir el número de sentencia y verificar si hay una infracción que deba subsanarse.

La ciudad ofrece la consulta por internet y atención mediante el 311, los centros de negocios y sus sistemas electrónicos.

El comisionado de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas, Richard Lee afirmó que el programa da una vía “más accesible” para resolver deudas de larga data y avanzar.

Para revisar la elegibilidad: buscar el expediente y la agencia que emitió la sanción antes de pagar

buscar el expediente y la agencia que emitió la sanción antes de pagar Para usar el beneficio: corregir las violaciones pendientes que exija la agencia municipal

corregir las violaciones pendientes que exija la agencia municipal Fecha límite: la ventana anunciada termina el 10 de enero de 2027

Lo que hay que saber sobre Debt Demolicher

¿Qué cambió? La ciudad de Nueva York habilitó descuentos y condonación de intereses para ciertas deudas por multas municipales

La ciudad de Nueva York habilitó descuentos y condonación de intereses para ciertas deudas por multas municipales ¿A quién alcanza? A personas, propietarios y negocios con sentencias elegibles del Tribunal de Control Ambiental

A personas, propietarios y negocios con sentencias elegibles del Tribunal de Control Ambiental ¿Qué condición deben cumplir? Deben resolver las violaciones pendientes ante la agencia que corresponda

Deben resolver las violaciones pendientes ante la agencia que corresponda ¿Hasta cuándo se puede pedir? Hasta el 10 de enero de 2027, salvo que la ciudad modifique el programa

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.