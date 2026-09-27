Es oficial: Nueva York activa el 1° de octubre “Click to Cancel” con multas desde US$525 a estos negocios

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York (DCWP, por sus siglas en inglés) estableció nuevas normas para simplificar el proceso de cancelación de suscripciones “Click to Cancel”, que entrará en vigor el 1° de octubre. Las compañías deberán presentar de manera clara y transparente los términos de renovación automática y ofrecer un método de baja sencillo. Además, los usuarios de la ciudad podrán presentar quejas contra empresas.

Click to Cancel en Nueva York: cómo funcionará desde el 1 de octubre

La medida fue impulsada bajo la Orden Ejecutiva N.º 10 del alcalde Zohran Mamdani, emitida el 5 de enero de este año. Esta disposición ordenó al DCWP priorizar la supervisión y sanción de las “trampas de suscripción”.

Bajo la normativa impulsada por Mamdani en Nueva York, la opción de cancelar debe ser tan sencilla como el proceso de alta y ofrecerse a través del mismo medio por el que el usuario se suscribió

El texto de la regla establece que no ofrecer métodos sencillos y claros para cancelar constituye una práctica comercial engañosa y abusiva. Esto se debe a que atrapa a los consumidores en cobros no deseados y puede obligarlos a pagar por servicios que ya no desean.

Según proyecciones del Roosevelt Institute citadas en la norma, se estima que la medida permitirá ahorrar a los consumidores adultos de la ciudad de Nueva York entre 21,5 millones y 162,5 millones de dólares y al menos 600 mil horas al año. En un resumen en su sitio web, la Oficina del Alcalde señaló que establece lo siguiente:

Las empresas deben explicar claramente los términos de la suscripción.

Las compañías deben revelar claramente los derechos de los consumidores al comprar o cancelar suscripciones.

La opción de cancelar debe ser tan sencilla como el proceso de alta y ofrecerse a través del mismo medio por el que el usuario se suscribió.

por el que el usuario se suscribió. Las empresas no pueden exigirte que pagues el envío de cosas que te dieron gratis.

“En nuestra ciudad, establecemos una regla clara: si puedes registrarte con un click, debes poder cancelar con uno solo”, declaró el alcalde Zohran Mamdani, citado en su portal oficial.

Suscripciones en Nueva York: qué exige la nueva regla Click to Cancel

Con la entrada en vigor de la norma, las personas podrán presentar quejas sobre las empresas que dificulten la cancelación de las suscripciones. Este proceso podrá completarse en línea, por teléfono, a través del 311, por correo o mediante fax.

Algunos motivos por los que un consumidor podría presentar una queja sobre la cancelación de una suscripción son:

La compañía no informó claramente los términos de la suscripción.

El proceso de cancelación era complicado. Por ejemplo, el registro se hacía en línea, pero la baja se realizaba por teléfono, en persona o de otra manera.

La empresa retrasó la cancelación de una suscripción.

La empresa envió productos que el consumidor no solicitó y esperaba que los devolviera o los pagara.

La compañía no informó de los cambios en los términos de la suscripción o la renovación automática.

Desde el 1° de octubre, las personas podrán presentar quejas sobre las empresas que dificulten la cancelación de las suscripciones

La regla también prohíbe explícitamente cortar las llamadas de clientes que intentan cancelar, ocultar las instrucciones de cancelación, engañar sobre costos o consecuencias, o demorar injustificadamente la solicitud.

Además, establece que las compañías pueden ofrecer descuentos o beneficios de retención cuando el usuario inicia la cancelación, siempre que la oferta no imponga condiciones irrazonables ni demore o bloquee la desvinculación del servicio.

Por otra parte, la disposición impone a las empresas la obligación de enviar avisos previos según el tipo de suscripción:

Suscripciones anuales o mayores (que renueven por seis meses o más): aviso entre 15 y 45 días antes de la fecha límite de cancelación.

aviso entre de la fecha límite de cancelación. Pruebas gratuitas o regalos de más de un mes: entre tres y 21 días antes de la fecha límite para cancelar antes del primer período sujeto a cobro.

entre tres y 21 días antes de la fecha límite para cancelar antes del primer período sujeto a cobro. Aumentos de precio o cambios sustanciales: entre cinco días hábiles y 30 días antes de que el cambio entre en vigor.

El Anuncio De Mamdani Que Favorece A Los Repartidores De Nueva York

Multas por incumplir Click to Cancel en Nueva York: de US$525 a US$3500

En cuanto a las sanciones, la normativa indica en primer lugar que todo comercio que infrinja la norma está obligado a reembolsar al consumidor la totalidad de los cobros realizados después de su primer intento de cancelación. Asimismo, las multas civiles tendrán los siguientes montos: