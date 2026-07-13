Nueva York activa multas de hasta US$250 y bloqueo de matrícula: las nuevas cámaras ya están en funcionamiento

A partir del viernes 10 de julio, el sistema de multas por infracciones detectadas mediante cámaras (ACE, por sus siglas en inglés) comenzó a aplicarse en rutas de autobuses adicionales en Manhattan y Queens, en Nueva York. Las infracciones comienzan en 50 dólares, pero pueden aumentar hasta US$250 para los reincidentes.

Las multas por infracciones detectadas con cámaras ya se aplican en 63 rutas de NY

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) recordó que las infracciones detectadas mediante cámaras ya comenzaron a aplicarse en nuevas rutas de autobús.

Con la incorporación de dichas rutas, ahora el sistema ACE opera en un total de 63 recorridos y cubre aproximadamente 810 millas (1303 kilómetros). Para ello, unos 1900 autobuses están equipados con cámaras que captan cada infracción.

Las imágenes de la matrícula, ubicación, fecha y hora se envían al Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York, donde se realiza un proceso de revisión. Si las autoridades verifican la falta, se inicia el proceso para emitir la multa.

Las autoridades recordaron que la intención del programa es mejorar el servicio de autobuses al permitir que circulen de manera más rápida, segura y eficiente. La MTA afirmó que los carriles exclusivos contribuyeron a aumentar la velocidad en los recorridos en casi un 30% en algunas rutas.

Cuáles son las infracciones que detectan las cámaras de autobuses en Nueva York

Las infracciones que pueden llegar hasta los US$250 en Nueva York y detectadas mediante las cámaras instaladas en los autobuses de transporte público aplican a vehículos que:

Utilicen indebidamente los carriles exclusivos para autobuses

Bloqueen las paradas de autobuses

de autobuses Se estacionen en doble fila

Nuevas rutas de autobús se suman al sistema de cámaras para multar a conductores que cometan infracciones en Nueva York Wikimedia

La MTA enfatizó que cualquiera de las acciones anteriores está prohibida durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. No obstante, son consideradas sanciones civiles, por lo que no afectan el historial de conducción ni las tarifas de seguro.

Qué hacer al recibir una multa por las cámaras en Nueva York

Las infracciones se harán llegar directamente al domicilio que corresponda a la matrícula. Los conductores tendrán la opción de pagar la multa en línea, mediante la aplicación móvil, por correo postal o directamente en un centro de negocios del Departamento de Finanzas.

Los carriles exclusivos para los autobuses demostraron ser efectivos para aumentar la velocidad de los traslados MTA

Los detalles para efectuar el pago se encuentran en el dorso de la notificación. Ahí mismo pueden leerse las instrucciones en caso de que se desee impugnar.

Las multas que no sean pagadas pueden generar cargos adicionales e, incluso, podrían llevar a la inmovilización, remolque o bloqueo de la matrícula del vehículo.

El sistema de multa por cámaras de Nueva York sumará nuevas rutas

A partir del lunes 13 de julio, según informó la MTA, se iniciará un período de prueba para incorporar el sistema ACE a las siguientes rutas de autobús en Brooklyn y el Bronx:

B38: conecta el centro de Brooklyn con Ridgewood.

conecta el centro de Brooklyn con Ridgewood. B103: conecta la zona de Canarsie (Williams Ave) con el centro de Brooklyn.

conecta la zona de Canarsie (Williams Ave) con el centro de Brooklyn. Bx11: de George Washington Bridge a Parkchester.

de George Washington Bridge a Parkchester. Bx17: conecta Port Morris con Fordham Plaza en el Bronx.

Durante 60 días se emitirán avisos de advertencia, es decir, solo se enviarán notificaciones a los infractores. Después de ese período comenzarán a emitirse las multas.