Mamdani lo confirmó: la ley del 0% en el aumento de alquileres que se aplicará este 1° de octubre en Nueva York

El sistema de estabilización de rentas en Nueva York atraviesa un cambio significativo. Desde el 1° de octubre, los contratos de alquiler sujetos a esta regulación tendrán un incremento del 0%. La disposición surge tras la Orden Nº58 de la Junta de Directrices de Alquileres, más conocida por sus siglas en inglés como RGB, y fue impulsada por el alcalde Zohran Mamdani. La medida alcanza a los departamentos y lofts que inicien su vigencia entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

La ley del 0% en el aumento de alquileres en Nueva York

El alcance de la normativa incluye tanto las renovaciones de contratos existentes como las unidades que se ocupan por primera vez durante este periodo. Según el esquema oficial, el congelamiento del 0% aplica a acuerdos de uno y dos años.

Según el esquema oficial, el congelamiento del 0% aplica a acuerdos de uno y dos años ADAM GRAY - POOL

Para las unidades hoteleras y de ocupación individual estabilizadas, rige la Orden de Hotel Nº56, que replica este ajuste nulo. La regulación también abarca ciertos lofts convertidos a viviendas, siempre que cumplan con el Artículo 7-C de la Ley de Viviendas Múltiples. La Junta estableció que cada año regulatorio admite solo un ajuste; por lo tanto, los contratos menores a 12 meses reciben el tratamiento de un año, mientras que aquellos que oscilan entre 13 y 24 meses se encuadran en la categoría de dos años.

Mamdani respalda la ley del 0% en el aumento de alquileres

La aprobación ocurrió el 25 de junio con siete votos positivos contra uno negativo. Mamdani justificó la decisión mediante un análisis profundo sobre los ingresos de los residentes, el costo de vida local y los gastos operativos de los edificios.

Desde el 1° de octubre, los contratos de alquiler sujetos a esta regulación tendrán un incremento del 0% Unsplash

En un comunicado tras la firma, el alcalde señaló: “Tras analizar los datos y escuchar a los neoyorquinos de toda la ciudad, el organismo independiente RGB logró congelar los contratos de arrendamiento de un año y, por primera vez en la historia, congelar los contratos de alquiler de dos años”. El funcionario remarcó que esta política representa el alivio necesario para los trabajadores.

Los datos de la RGB revelan tensiones financieras. Aunque el ingreso neto operativo de los edificios con unidades estabilizadas subió 6,2% entre 2023 y 2024, el crecimiento real bajó a 2,2% al considerar la inflación. Mientras tanto, los costos operativos aumentaron 5,3% en el último año. Los rubros con mayores subas fueron el combustible con 11%, los seguros con 10,5% y el mantenimiento con 6%. Estos valores superaron el aumento del IPC regional, que marcó 3,3%.

Aumentan los precios en Nueva York

El contexto social es crítico. La mitad de los hogares inquilinos destina al menos el 30% de sus ingresos al alquiler, mientras que casi el 29% supera el 50%. En 2024, el salario mediano de los trabajadores de tiempo completo registró una baja del 0,2% ajustada por inflación.

Ante esto, los propietarios expresaron su preocupación por el impacto de la medida en la gestión de los edificios, al mencionar gastos crecientes en calefacción, impuestos y seguros inmobiliarios que dificultan la rentabilidad del sector.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA