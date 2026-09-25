Lionel Messi compró la casa vecina por US$8 millones: cómo es la propiedad que está al lado de su mansión en Florida

Lionel Messi volvió a ampliar su cartera inmobiliaria en el sur de Estados Unidos con una operación por US$8 millones que tiene una particularidad: la nueva vivienda es, literalmente, la de al lado de la mansión en la que vive junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos en Fort Lauderdale.

La operación se concretó a través de Sadani LLC, una sociedad administrada por Alfonso Nebot Armisen, banquero español y gestor patrimonial vinculado desde hace años al futbolista, de acuerdo a lo informado originalmente por el medio The Real Deal. Es, además, la misma entidad que figura como propietaria de la residencia actual del rosarino, adquirida en 2023.

La nueva propiedad está ubicada en 71 Compass Lane, dentro de Bay Colony, una exclusiva comunidad cerrada de Fort Lauderdale atravesada por canales y caracterizada por sus grandes propiedades con salida al agua.

La nueva propiedad está ubicada en 71 Compass Lane, dentro de Bay Colony realtor.com

Ambas casas dan al agua y se encuentran una al lado de la otra. En la imagen puede verse resaltada a la nueva propiedad, y a su derecha la actual mansión de Messi realtor.com

Dos mansiones, una al lado de la otra

La nueva adquisición tiene aproximadamente 7660 pies cuadrados (unos 712 m² cubiertos), fue construida en 1977 y se levanta sobre un terreno de alrededor de 0,4 acres, es decir, más de 1600 m². Cuenta con seis dormitorios, seis baños completos y un toilette, además de piscina y aproximadamente 49 metros de frente al agua con muelle privado, de acuerdo a la información publicada en Realtor.

Según trascendió, los vendedores fueron Michael y Michelle Nelson, quienes habían comprado la propiedad en 2013 por US$2,7 millones. Ahora, trece años después, la vendieron por casi tres veces ese valor.

Se levanta sobre un terreno de más de 1600 m² realtor.com

Tiene aproximadamente 7660 pies cuadrados (unos 712 m² cubiertos) realtor.com

Pero, lo que más llama la atención no tiene que ver con el valor de compra, sino que se encuentra al lado de 91 Compass Lane, ni más ni menos que la actual propiedad de los Messi adquirieron en septiembre de 2023, apenas unos meses después de la llegada del futbolista al Inter Miami. En ese momento pagaron aproximadamente US$10,7 millones, tiene 974 metros cuadrados cubiertos y está emplazada en un terreno de 1765 m².

La operación fue de alrededor de US$8 millones realtor.com

Con la nueva compra, las dos propiedades vinculadas al argentino quedan una junto a la otra y suman más de 1680 m² cubiertos y alrededor de 100 metros lineales de frente al agua. Y solo por las dos operaciones de Bay Colony, la inversión realizada desde 2023 alcanza los US$18,8 millones.

Por ahora, no se conoce qué destino tendrá la vivienda recién adquirida ni si existe un proyecto para integrar físicamente ambos terrenos. Es decir, no hay información pública que permita afirmar que Messi vaya a demoler, reformar o unir las casas.

Tiene aproximadamente 49 metros de frente al agua con muelle privado realtor.com

71 Compass Ln, Fort Lauderdale, FL 33308 realtor.com

Cuenta con seis dormitorios, seis baños completos y un toilette realtor.com

Así es la actual casa de Messi

La privacidad para un deportista de este nivel es fundamental y la ubicación de las casas contribuye con eso: su mansión actual está situada en una calle sin salida y tiene 50 metros de costa en el privado y altamente vigilado barrio.

El portal, en el que estaba publicada a la venta, la describía como una “moderna propiedad frente al mar cuidadosamente curada, que personifica la elegancia, la cultura, el arte y un diseño único”. Su aspecto es obra de la reconocida diseñadora Lori Morris y fue publicada por la revista Florida Design.

Esta es la propiedad actual de los Messi Compass

Luminosa y de ambientes amplios, la casa cuenta con nueve baños completos, un toilette y ocho suites, dos de las cuales son VIP. La master suite, donde seguramente descansará Messi, tiene 148 metros cuadrados. La mansión no es ultra moderna sino que la construcción data de 1988.