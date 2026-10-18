Mamdani sobre los operativos del ICE en NYC: “Los propietarios que se niegan a participar contribuyen a la seguridad pública”

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, le solicitó a los propietarios y operadores de estacionamientos privados de la Gran Manzana que no alquilen ni pongan a disposición sus instalaciones al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida ocurre una semana después del tiroteo en Marble Hill.

Revés al ICE: qué se sabe del pedido de Mamdani a los propietarios de estacionamientos

Mamdani comunicó el pedido a los propietarios a través de una carta enviada el pasado 16 de octubre. Allí, instó a más de mil propietarios y operadores a no prestar ni poner sus propiedades a disposición del ICE para sus operaciones.

Asimismo, les piden que informen a la agencia que no está autorizada a utilizar sus instalaciones.

Zohran Mamdani instó a más de mil propietarios y operadores a no prestar sus propiedades al ICE Fotomontaje realizado con IA (foto: AP)

“El ICE ha utilizado estacionamientos privados en toda la ciudad como puntos de partida para sus operaciones, desde dos cocheras en Northern Boulevard hasta un garaje en Morton Street, en Manhattan. Cada uno de estos usos le proporciona a la agencia una base para llevar a cabo operaciones que han aterrorizado a las comunidades locales”, destacó Mamdani en la carta.

“Los propietarios que se niegan a participar en estas operaciones federales contribuyen a la seguridad pública al proteger a su propio personal y a sus clientes, así como a otros neoyorquinos más allá de sus establecimientos”, agregó.

En qué base legal se respalda el pedido de Mamdani que afecta al ICE

La normativa municipal y estatal de Nueva York ya prohíbe a las agencias federales de migración usar bienes públicos (como escuelas, hospitales, refugios o estacionamientos municipales) como zonas de procesamiento o preparación, a menos que cuenten con una orden judicial.

La Orden Ejecutiva 13 firmada por Zohran Mamdani impide el uso de lotes vacíos en la ciudad por parte del ICE Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Mamdani

Una de estas es la Orden Ejecutiva 13 de la Gran Manzana, firmada por Mamdani el pasado 6 de febrero. La misma prevé proteger a todos los residentes de la ciudad, sin importar su estatus migratorio, mediante la prohibición de lotes vacíos, estacionamientos o garajes de la ciudad por parte de la agencia migratoria.

“El personal gubernamental facultado para hacer cumplir las leyes civiles o penales, con excepción del personal de la ciudad, no está autorizado a utilizar los lotes de la ciudad.

Contexto de la carta de Mamdani a los propietarios de estacionamientos en NYC

La carta de Mamdani ocurre en el contexto del tiroteo ocurrido en Marble Hill, el Bronx. El pasado 6 de octubre, un grupo de agentes del ICE interceptó a Oscar Belgal, un inmigrante dominicano de 28 años con estatus irregular.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en un comunicado de prensa, el dominicano se negó a obedecer la orden de salir de su vehículo, aceleró y embistió dos autos. Debido a esto, un oficial abrió fuego en defensa propia y lo hirió.

Tras el tiroteo, Belgal fue trasladado al hospital New York-Presbyterian Allen, donde llegó en condición estable. Poco después, agentes federales se hicieron cargo de su custodia.

“Lo ocurrido hoy es una confirmación devastadora de lo que sabemos desde hace tiempo: el ICE actúa con total impunidad, siembra el caos y el terror en todo el país”, dijo el alcalde durante una conferencia de prensa.