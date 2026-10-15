Mamdani, sobre el ICE en Nueva York: “Se burlan de ley y el orden”

El tiroteo protagonizado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), donde un ciudadano dominicano en Nueva York resultó herido, desató marchas en rechazo a los operativos migratorios y motivó una denuncia por parte de los abogados de la víctima. En ese contexto, el alcalde Zohran Mamdani aseguró que la agencia “hacía burla de lo que son la ley y el orden”.

Los dichos de Mamdani sobre la presencia del ICE en Nueva York

El alcalde hizo alusión al tiroteo en una entrevista con Jacob Soboroff, presentador de MS NOW. Allí, calificó al ICE como una “agencia federal rebelde” que aterrorizaba a la Gran Manzana de la misma forma que un atacante violento.

“Creo que ellos [el ICE] han demostrado que ven la ley como una sugerencia. Hay una razón por la cual las agencias deben presentar su identificación y uniformes en los operativos”, dijo el alcalde.

“Hacen una burla de lo que se supone que debe ser la ley y el orden, y luego quieren que intentemos justificar sus acciones”, agregó.

Esta no es la primera vez que Mamdani se pronuncia contra la agencia tras el incidente ocurrido en Marble Hill, el Bronx. Horas después del tiroteo, exigió que los agentes federales abandonaran el lugar y suspendieran sus operativos en la ciudad.

“Lo ocurrido hoy es una confirmación devastadora de lo que sabemos desde hace tiempo: el ICE actúa con total impunidad, siembra el caos y el terror en todo el país”, dijo el alcalde durante una conferencia de prensa.

La respuesta del DHS a los dichos de Mamdani contra el ICE

Poco después de los dichos de Mamdani en MS NOW, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado a Fox News Digital en el que cuestionó sus dichos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la labor del ICE y criticó a Zohran Mamdnai por sus dichos contra de la agencia KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el texto, defendió la labor de la agencia y advirtió sobre las consecuencias de las críticas. “El ICE aplica la ley tal como está escrita. Lo que convierte a alguien en objetivo de las autoridades migratorias es si se encuentra o no de manera ilegal en Estados Unidos”, dijo un portavoz del DHS.

“El alcalde Mamdani debería agradecer a nuestras fuerzas del orden por haber expulsado a estos peligrosos delincuentes de su ciudad. Debido a difamaciones como estas, nuestros agentes se enfrentan ahora a un aumento del 1600% en las agresiones en su contra”, agregó.

El pasado 9 de octubre, el DHS también rechazó el pedido de Mamdani de abolir el ICE y apuntó contra las ciudades santuario. “Todos deberíamos querer que haya orden público en nuestras calles”, señaló Markwayne Mullin, director del DHS, en un comunicado de prensa.

El incidente del ICE en Nueva York que provocó marchas y denuncias

El pasado 8 de octubre a las 16 hs (hora local), un grupo de agentes del ICE interceptó a Oscar Belgal, un inmigrante dominicano de 28 años con estatus irregular, en el Bronx.

De acuerdo con la versión del DHS, Belgal se negó a obedecer la orden de salir de su vehículo, aceleró y embistió dos autos. Debido a esto, un oficial abrió fuego en defensa propia al sentir en riesgo su vida y la de sus compañeros.

El pasado 8 de octubre a las 16 hs (hora local), un grupo de agentes del ICE interceptó a Oscar Belgal, un inmigrante dominicano, en el Bronx, y recibió un disparo por parte de un oficial RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras el tiroteo, el dominicano fue trasladado al hospital New York-Presbyterian Allen, donde llegó en condición estable. Poco después, agentes federales se hicieron cargo de su custodia.

“Belgal es objeto de una investigación de HSI, está vinculado a una pandilla en Nueva York y ya había evadido a las autoridades cuando intentamos arrestarlo en septiembre”, dijo Marcos Charles, director ejecutivo asociado al ICE.

Días después del incidente, cientos de manifestantes se congregaron en Herald Square para exigir el fin de las operaciones de control de la inmigración.

Asimismo, en una petición presentada ante un tribunal federal en Brooklyn, los abogados de Belgal, Perry McAninch y Elyssa Williams, aseguraron que los agentes se abalanzaron sobre el auto sin identificarse.

“Sin presentarse, el primer hombre rompió la ventanilla de Óscar y comenzó a disparar dentro del auto mientras su hijo se resguardaba en el asiento trasero. Una de esas balas alcanzó a Belgal en el cuello y de inmediato comenzó a sangrar”, dieron los defensores en un escrito presentado por AP.