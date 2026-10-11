El DHS desmiente a Mamdani tras el tiroteo del ICE en Nueva York y apuntó contra las ciudades santuario

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió al pedido del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, de abolir el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras el tiroteo contra un dominicano en el Bronx. En un comunicado, el organismo calificó como “mentiras” sus dichos y cuestionó las políticas de las ciudades santuario.

La respuesta del DHS a los dichos de Mamdani contra el ICE

La agencia federal replicó los dichos del alcalde mediante un comunicado de prensa. En el texto, sostuvo que siete de las diez ciudades más seguras de EE. UU. cooperan con el ICE y afirmó que el dominicano herido por un agente era un inmigrante indocumentado con antecedentes penales.

El DHS acusó a Zohran Mamdani de convertir a la ciudad en un "escudo" para la reincidencia de delincuentes AP foto/Jacquelyn Martin

“Los hombres y mujeres del ICE y del DHS trabajan a diario haciendo cumplir las leyes de nuestra nación. No eligen qué leyes aplicar, como hacen estos políticos que defienden las ciudades santuario. ¿Por qué es eso controvertido?" “Todos deberíamos querer que haya orden público en nuestras calles”, señaló Markwayne Mullin, director del DHS.

El DHS acusó a Mamdani de convertir a la ciudad en un “escudo” para la reincidencia de delincuentes y sostuvo que las políticas santuario han llevado a las autoridades de Nueva York a ignorar 14.916 órdenes de detención migratoria emitidas por la agencia federal entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

El incidente en Nueva York que derivó en la disputa entre Mamdani y el DHS

El pasado 8 de octubre a las 16 hs (hora local), agentes del ICE interceptaron a Oscar Belgal, un inmigrante dominicano de 28 años con estatus irregular, en Marble Hill, el Bronx.

El dominicano se encontraba en el asiento del conductor de un automóvil Honda CRV gris con un niño de 5 años en el asiento trasero cuando los agentes abordaron el vehículo con armas desenfundadas.

De acuerdo con la versión del DHS, Belgal se negó a obedecer la orden de salir, aceleró y embistió dos vehículos oficiales. Al usar el auto como arma hacia los agentes, un oficial abrió fuego en defensa propia al sentir en riesgo su vida y la de sus compañeros.

Tras el tiroteo, Belgal fue trasladado al hospital NewYork-Presbyterian Allen, donde llegó en condición estable. Poco después, agentes federales se hicieron cargo de su custodia.

“Oscar Bengal es objeto de una investigación de HSI, está vinculado a una pandilla en Nueva York y ya había evadido a las autoridades cuando intentamos arrestarlo en septiembre”, dijo Marcos Charles, director ejecutivo asociado al ICE.

Poco después del incidente, Mamdani condenó el procedimiento y reclamó que los agentes federales abandonaran el lugar y suspendieran sus operativos en la ciudad.

Zohran Mamdani asegura que el ICE "siembra el caos" en Estados Unidos RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Lo ocurrido hoy es una confirmación devastadora de lo que sabemos desde hace tiempo: el ICE actúa con total impunidad, siembra el caos y el terror en todo el país”, dijo el alcalde durante una conferencia de prensa.

La advertencia de Markwayne Mullin sobre los migrantes con estatus irregular

En el contexto del tiroteo, Mullin se refirió a las elecciones del 3 de noviembre durante una entrevista con CNN. Allí, afirmó que el DHS tiene 1600 casos abiertos de actividad fraudulenta y advirtió sobre quienes intenten participar de los comicios de manera fraudulenta.

El DHS desmiente a Mamdani tras el tiroteo del ICE en Nueva York y apuntó contra las ciudades santuario

“A cualquier extranjero ilegal que intente votar en nuestras elecciones, lo cazaremos, lo encontraremos y lo procesaremos”, señaló.