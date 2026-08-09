¿Nueva ley de renta? El problema de los inquilinos de Nueva York por “estrategia de propietarios para subir el alquiler”

El gobierno del alcalde Zohran Mamdani presentó el 4 de agosto el cortometraje The Union of Pinnacle Tenants: A Short History of NYC Housing, que documenta cómo propietarios de Pinnacle Group dejaron deteriorar 93 edificios para forzar la salida de inquilinos y volver a alquilarlos a precios más altos. La pieza incluye entrevistas con residentes y funcionarios locales, según la Oficina del Alcalde de Nueva York. El caso derivó en la Unión de Inquilinos de Pinnacle (UPT, por sus siglas en inglés), que negoció mejoras de forma colectiva.

La estrategia para subir la renta que denuncian en Nueva York

El sistema de renta estabilizada, vigente desde 1969, protege a millones de inquilinos y, entre 1997 y 2019, se sumaron cambios normativos que habilitaron maniobras para elevar los alquileres.

Los inquilinos denunciaron que algunos propietarios aprovecharon esos vacíos para descuidar el mantenimiento, incentivar la salida de los residentes y luego elevar los precios.

Una vez desocupadas las unidades, los propietarios las volvían a ofrecer a precios más altos en Nueva York Imagen ilustrativa generada con IA

Los resultados de la organización de los inquilinos en Nueva York

Mamdani visitó un edificio de Pinnacle el primer día de su gestión y ordenó al Departamento Legal intervenir en la bancarrota de la empresa para respaldar a la UPT, según la Oficina del Alcalde.

Los nuevos propietarios se comprometieron a invertir 30 millones de dólares en reparaciones.

También aceptaron condonar las deudas de alquiler acumuladas antes de la compra de los edificios.

La respuesta de la alcaldía frente a los propietarios abusivos

“La Unión de Inquilinos de Pinnacle demostró lo que es posible cuando los vecinos se organizan. Lograron victorias importantes con impacto real en la vida de los neoyorquinos”, expresó el alcalde Zohran Mamdani , según el comunicado de la Oficina del Alcalde de Nueva York.

, según el comunicado de la Oficina del Alcalde de Nueva York. La ciudad impulsa el plan Block-by-Block, que prevé construir 200.000 viviendas asequibles y preservar otras 200.000 en la próxima década.

La administración reforzó los controles sobre propietarios que incumplen las normas de mantenimiento.

Mamdani Explicó El Impuesto A Segundas Viviendas

Vigencia de la ley y el documental difundido por Mamdani

El documental no crea una ley nueva, sino que forma parte de la estrategia de vivienda de la administración Mamdani para “visibilizar abusos de propietarios”, según lo difundido por el gobierno local.

para “visibilizar abusos de propietarios”, según lo difundido por el gobierno local. El sistema de renta estabilizada aplica a edificios construidos antes de 1974 con seis o más unidades, y limita cuánto puede subir el alquiler cada año.

Los inquilinos que sospechen que su edificio califica para esta protección pueden organizarse en un sindicato de inquilinos, como hizo la UPT, para negociar reparaciones y condiciones de forma colectiva.

Cortometraje The Union of Pinnacle Tenants: A Short History of NYC Housing

La ciudad reforzó, además, los controles sobre propietarios que no cumplen con el mantenimiento, por lo que los residentes con reclamos pendientes pueden apoyarse en estas nuevas fiscalizaciones para exigir respuestas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.