Cómo un propietario de Nueva York dejó deteriorar 93 edificios para subir el alquiler, según los inquilinos

El gobierno del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el cortometraje The Union of Pinnacle Tenants: A Short History of NYC Housing. El documental se incorporó a la estrategia de vivienda del municipio y reconstruye la lucha de decenas de familias que enfrentaron problemas de mantenimiento y aumentos del alquiler en edificios de la ciudad, además de explicar cómo la organización vecinal permitió obtener mejoras y fortalecer la protección de los residentes.

La estrategia de propietarios para aumentar el alquiler, según Mamdani

La producción audiovisual reconstruye la experiencia de los habitantes de 93 edificios administrados por Pinnacle Group. Durante años denunciaron abandono, falta de mantenimiento y condiciones de vida deficientes.

Cortometraje The Union of Pinnacle Tenants: A Short History of NYC Housing

La pieza sostiene que algunos propietarios aprovecharon vacíos del sistema de renta estabilizada, creado en 1969 para proteger a quienes alquilaban viviendas, para deteriorar los edificios y fomentar la salida de residentes. Una vez desocupadas las propiedades, podían ofrecerlas nuevamente con alquileres más elevados.

El material también repasa la evolución de la regulación habitacional en Nueva York. Allí, se explica que las primeras normas de emergencia en la Gran Manzana surgieron en la década de los 20.

Además, plantea que entre 1997 y 2019 se incorporaron cambios que facilitaron distintas maniobras para incrementar el valor de los alquileres. Ese contexto dio origen a la creación de la Unión de Inquilinos de Pinnacle, integrada por residentes de 93 edificios que decidieron negociar de manera colectiva.

La organización obtuvo resultados esenciales. De acuerdo con un comunicado de la alcaldía de Nueva York, los nuevos propietarios asumieron el compromiso de invertir US$30 millones en reparaciones y aceptaron condonar deudas de alquiler acumuladas antes de la compra de los inmuebles.

La política municipal de vivienda de Zohran Mamdani

La presentación del documental forma parte de la política municipal de vivienda de la administración Mamdani. El gobierno local aclara que se trata de una estrategia impulsada por la ciudad en búsqueda del objetivo de vivienda asequible.

El contenido que compartió Nueva York sostiene que algunos propietarios aprovecharon vacíos del sistema de renta estabilizada para deteriorar los edificios Imagen ilustrativa generada con

Entre las principales medidas se encuentran:

Fortalecer los sindicatos de inquilinos .

. Ampliar las campañas para difundir los derechos de quienes alquilan.

de quienes alquilan. Facilitar la organización de los residentes dentro de los edificios.

dentro de los edificios. Reforzar los controles sobre propietarios que incumplen las normas de mantenimiento.

La ciudad también impulsa el plan Block-by-Block, que prevé construir 200.000 viviendas asequibles y preservar otras 200.000 durante la próxima década. A la vez, la administración sostiene que reforzó la fiscalización sobre propietarios considerados abusivos.

En ese marco, intervino en la venta de los edificios de Pinnacle para garantizar inversiones en reparaciones y mejores condiciones de habitabilidad.

El objetivo del corto sobre alquileres que compartió Mamdani en Nueva York

Para la administración Mamdani, el caso de Pinnacle deja en evidencia que la organización de los residentes puede convertirse en una herramienta para negociar mejores condiciones y preservar viviendas seguras.

La presentación del documental forma parte de la política municipal de vivienda del gobierno de Zohran Mamdani Archivo

Aunque el conflicto en esos edificios registró avances, el municipio reconoce que todavía quedan reparaciones pendientes y otros reclamos vinculados con el acceso a la vivienda. “Por ese motivo, el documental busca mostrar cómo la acción colectiva puede acompañar las políticas públicas destinadas a proteger el mercado de alquiler en Nueva York”, remarcó el comunicado.