Nuevas tarifas de peaje en la ciudad de Nueva York: la gobernadora analiza rebajas

El gobierno del estado de Nueva York, en Estados Unidos, considera la posibilidad de reducir el valor del peaje en hora pico o de mayor congestión vehicular para ingresar y salir de la ciudad de Manhattan, que actualmente se encuentra en 15 dólares para automóviles y 36 dólares para camiones. Además, el pago quedaría eliminado para determinados grupos de trabajadores estatales.

Kathy Hochul analiza la posibilidad de reducir las tarifas de congestionamiento en Manhattan MICHAEL M. SANTIAGO - MICHAEL M. SANTIAGO

Dónde impactará la nueva tarifa de peaje de Nueva York

Se trata de los peajes que se encuentran en el acceso a la parte meridional de Manhattan, que se establecieron con el fin de reducir el tránsito en la concurrida urbe. Meses atrás, la gobernadora Kathy Hochul anunció que las actuales tarifas entrarían en vigor el 30 de junio, pero finalmente se retrasó su efectivización y comenzaron a regir algunas semanas después, en el marco de un plan aprobado por Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés).

En las semanas siguientes –y hasta ahora– las tarifas de congestión permanecen congeladas: 15 dólares para los autos; 7,50 dólares para las motos; 1,25 dólares por trayecto para los taxis; 25 dólares para los camiones pequeños; 35 dólares para los camiones grandes y 2,50 dólares por viaje para los Uber, Lyft y demás servicios de transporte compartido en hora pico. Es decir, de lunes a viernes entre las 5 hs y 21 hs del este. Ahora, demócrata tendría la intención de volver sobre sus pasos.

Las tarifas se impusieron con el objetivo de reducir la congestión en Manhattan (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo)

Según confirmó una fuente del gobierno estatal al medio local The New York Post, Hochul estaría considerando bajar los precios del peaje. “(La gobernadora) dijo: ‘Sabemos que tenemos que reducir (el peaje)’. Ella va a revisar la cifra”, afirmó el funcionario, que reveló que Hochul también mencionó la posibilidad de una exención para determinados trabajadores estatales de la ciudad, incluidos policías, bomberos, equipos de ambulancia y maestros, que viajan a sus trabajos en la zona.

Cuándo entrará en vigencia la reducción de las tarifas de congestión en Nueva York

Aun así, la probable iniciativa de las autoridades locales respecto a estas tarifas de congestión se concretaría hacia finales de este año, después de las elecciones presidenciales de 2024 en EE.UU., a celebrarse en noviembre. Mientras tanto, la MTA votará el mes próximo su plan de capital 2025-29, que ya tuvo un importante recorte con el congelamiento de las tarifas tras la última actualización.

Estaba previsto que las tarifas se actualizaran el pasado 30 de junio, pero finalmente entraron en vigor semanas después Shutterstock

El plan se erigió con el objetivo de reducir la congestión y la contaminación, además de proporcionar una fuente de ingresos permanente para mejoras en los sistemas de metro, ferrocarriles de cercanías y autobuses del transporte público neoyorquino. Sin embargo, si estas dos propuestas se materializan, la MTA tendrá que conseguir otra forma de cubrir los gastos que ya efectuó por este plan: en la instalación de lectores y otras tecnologías para este peaje, el organismo gastó unos 500 millones de dólares.

Al tomar la determinación de suspender los aumentos semanas atrás, Hochul justificó la decisión y dijo que los neoyorquinos aún están luchando económicamente después de la pandemia y que el nuevo peaje de 15 dólares ya era una carga demasiado grande. “La posición de la gobernadora Hochul no ha cambiado y el precio de congestión continúa suspendido indefinidamente”, ratificaron a The New York Post desde la oficina de la gobernadora.

LA NACION