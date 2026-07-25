Nunca había usado un destornillador: invirtió US$7000 y creó su propio negocio en Nueva York

Con US$7000, una mentalidad emprendedora y disponibilidad para trabajar, Sahar Yona creó su propio negocio de cerrajería: Locksmith Girl, en Nueva York. A pesar de que no tenía nada de experiencia, logró que su emprendimiento se desarrollara con éxito en la Gran Manzana.

Fue a una entrevista de una cerrajería en Nueva York y le recomendaron iniciar su propio negocio

En 2021 Yona fue a una entrevista para ser recepcionista en una cerrajería. Allí, el reclutador le sugirió que tenía el temperamento adecuado para trabajar en ese campo y debía obtener su licencia; en julio de 2025 llevó a cabo esa idea, de acuerdo con lo que compartió en una entrevista con CNBC.

Sahar Yona emprendió el negocio Locksmith Girl.

A través de Locksmith Girl of NYC, ofrece servicios de cerrajería residencial y comercial a cualquier hora del día, ya que, dijo, como empresaria independiente, cada trabajo cuenta. Aunque no compartió sus ingresos, afirmó que atiende hasta 60 personas por semana.

Antes de lanzarse al mercado, dedicó dos años a formarse, solicitar su licencia y comprar sus herramientas: gastó US$7000 en su primer juego. Posteriormente trabajó para subcontratistas en la ciudad para adquirir habilidades.

Sin embargo, su experiencia no fue positiva durante ese trayecto. Según su testimonio, todos sus compañeros eran hombres y sufrió misoginia por parte de clientes, colegas y jefes. Ahora trabaja sola y pide a todos sus clientes que le envíen una fotografía o video de la cerradura y hablar directamente con la persona por teléfono antes de aceptar un trabajo.

Locksmith Girl of NYC publicita sus servicios mediante TikTok

Yona, de 27 años, publicita sus servicios de cerrajería a través de TikTok. Actualmente cuenta con más de 18.000 seguidores y su video más popular es en el que invita a las mujeres de Nueva York a solicitar sus servicios si se sienten inseguras al pedir a cerrajeros hombres que las auxilien por la noche.

Sahar Yona, fundadora de Locksmith Girl of NYC, ofrece sus servicios de cerrajería a mujeres de Nueva York.

A partir de entonces, según compartió con CNBC, su cartera de clientes aumentó tanto entre hombres como entre mujeres. Para atenderlos sin importar la hora, duerme todas las noches junto a dos teléfonos celulares y una computadora portátil con el volumen al máximo.

Los retos de emprender en Nueva York

Más allá de ganarse un nombre en la industria, Yona compartió que desde que decidió independizarse es difícil tomarse tiempo para relajarse o pasear a su perro. La razón es que no quiere alejarse demasiado de su auto, ya que este le permite estar disponible para sus clientes en todo momento.

Yona quiere estar disponible todo el tiempo para ganar más clientes en Nueva York TikTok Locksmith girl of NYC

Incluso, contó a CNBC que si recibe una llamada mientras cena con alguna amiga, le pide que la acompañe al trabajo. El crecimiento de la clientela fue tan grande que ahora la emprendedora considera buscar un local físico para administrar mejor la demanda de su negocio.

Yona no quiso revelar cuánto gana por sus servicios y explicó que cobra tarifas diferentes según la dificultad de cada trabajo. Sin embargo, el salario promedio de un cerrajero en Nueva York, según el portal de empleo Indeed, es de US$76.745 anuales y US$28,82 la hora.