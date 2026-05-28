Confirmado y oficial: cuatro programas de Nueva York que ayudan a pequeñas empresas con financiación y asesoría gratis

En el marco del mes nacional de la pequeña empresa, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, recordó los programas de apoyo para emprendedores que existen en el estado, a través de los cuales se brinda financiamiento y asesoría gratuita.

Empire State Development administra programas de apoyo para emprendedores en Nueva York

La oficina de la gobernadora de Nueva York destacó en un comunicado que existen diversos programas disponibles para ayudar a pequeños negocios y emprendedores en el estado, muchos de los cuales son administrados por la organización Empire State Development (ESD).

El gobierno de Kathy Hochul cuenta con programas para asistir e impulsar a pequeñas empresas de Nueva York @GovernorHochul

Al respecto, la directora ejecutiva y comisionada de la organización, Hope Knight, destacó la inversión del gobierno de Hochul para ampliar el acceso a financiamiento y abrir nuevas oportunidades para compañías propiedad de minorías y mujeres.

Según datos oficiales, las empresas con menos de 100 empleados representan el 98% de los negocios en el Estado Imperial. Además, emplean casi el 40% de la fuerza laboral en el sector privado.

Programas para lanzar, desarrollar y fortalecer negocios en Nueva York

El gobierno de Nueva York enfatizó que existen diversas iniciativas en apoyo a las pequeñas empresas y emprendedores. Estos son cuatro programas destacados:

Fondo de Préstamos Main Street Capital . Otorga financiamiento de hasta US$100.000 a emprendimientos y empresas en etapa inicial.

. Otorga financiamiento de hasta US$100.000 a emprendimientos y empresas en etapa inicial. Asistencia técnica para pequeñas empresas . Ofrece servicios gratuitos en materia legal, contable y financiera para que los pequeños negocios puedan mejorar su acceso a capital.

. Ofrece servicios gratuitos en materia legal, contable y financiera para que los pequeños negocios puedan mejorar su acceso a capital. Centros de asistencia al emprendimiento . Una red de 26 centros que brindan capacitación, asistencia técnica y apoyo para el desarrollo empresarial.

. Una red de 26 centros que brindan capacitación, asistencia técnica y apoyo para el desarrollo empresarial. Programa de capital de bajo interés. Su objetivo es ayudar a los pequeños negocios a obtener financiamiento con tasas de interés asequibles.

Los programas que benefician a pequeñas empresas en Nueva York les facilitan créditos y capacitación Stock en canva

Cómo obtener asesoría y consultar por programas para empresas en Nueva York

En el sitio web de Servicios para Empresas puede consultarse información sobre temas como contratación de personal, incentivos y créditos fiscales.

Los dueños de negocios también pueden ponerse en contacto con los representantes de servicios empresariales del Departamento de Trabajo del Estado (NYSDOL, por sus siglas en inglés) para identificar programas y soluciones que puedan impulsar su desarrollo.

Oportunidades de certificación para mujeres empresarias en Nueva York

Según datos del gobierno estatal, Nueva York tiene la tasa más alta de certificación de empresas propiedad de minorías y mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés).

El anuncio de Kathy Hochul sobre las pequeñas empresas de Nueva York

Esta diferenciación facilita oportunidades de contratación estatal, recursos de desarrollo empresarial y brinda acceso a una red de socios públicos y privados en el Estado Imperial.

Los sectores empresariales de mayor interés en Nueva York

Aunque las opciones de asesoría y financiamiento están disponibles para todo tipo de emprendimientos y pequeños negocios, el gobierno de Nueva York remarcó que existen industrias de interés.

Por ejemplo, a través de programas administrados por la División de Ciencia, Tecnología e Innovación (NYSTAR) de la ESD, se impulsa el desarrollo en sectores como tecnologías limpias, inteligencia artificial, semiconductores y manufactura avanzada.

Además, Nueva York tiene uno de los mercados de capital de riesgo más grandes del mundo, que financia a emprendedores innovadores en sectores como biotecnología, dispositivos médicos y fintech.