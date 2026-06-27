Qué pasa si un agente del ICE en Nueva York usa máscara después del 26 de junio

Desde este viernes 26 de junio entra en vigor una de las nuevas leyes migratorias impulsadas por el estado de Nueva York. La norma alcanza a los oficiales federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que actúan dentro del estado y ya dio origen a una disputa judicial con el gobierno de Donald Trump.

Nueva York: qué establece la ley sobre el uso de máscaras de agentes del ICE

Según el comunicado oficial conjunto de la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James, una de las leyes que comenzó a regir este viernes prohíbe que los agentes de las fuerzas de seguridad locales, estatales y federales oculten su identidad con máscaras u otras coberturas faciales mientras interactúan con el público. Además, exige que todos los oficiales exhiban de manera visible una identificación clara.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

La medida fue aprobada como parte de un paquete legislativo que, de acuerdo con el gobierno estatal, busca reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la seguridad pública durante los operativos de aplicación de las leyes migratorias.

El texto del proyecto aprobado por la Legislatura de Nueva York establece que la prohibición alcanza a cualquier integrante de una agencia policial local, estatal o federal, así como a cualquier persona que actúe en representación de esas agencias. En consecuencia, los agentes del ICE quedan comprendidos por la definición prevista en la norma.

La ley establece que el incumplimiento de estas disposiciones constituye un delito menor (misdemeanor), por lo que la violación de la norma puede dar lugar a consecuencias penales conforme a la legislación estatal. El uso de máscara por parte de un agente puede ser reportado por cualquier residente.

Excepciones en la ley de Nueva York sobre máscaras de agentes

El texto aprobado por la Legislatura no prohíbe todas las coberturas faciales. La norma contempla diversas excepciones para situaciones operativas o sanitarias.

Entre ellas se encuentran:

El uso de mascarillas médicas quirúrgicas o respiradores N95 destinados a prevenir enfermedades transmitidas por el aire.

o respiradores N95 destinados a prevenir enfermedades transmitidas por el aire. Equipos de protección utilizados durante incendios .

. Máscaras necesarias para operaciones de rescate acuático .

. Protección frente a la exposición a agentes biológicos o químicos .

. Coberturas destinadas a proteger del frío durante emergencias meteorológicas declaradas.

declaradas. Equipamiento utilizado por integrantes de equipos SWAT cuando resulte necesario para proteger el rostro durante operaciones tácticas.

Entró en vigor la nueva ley de Nueva York sobre coberturas faciales en agentes de fuerzas de seguridad Fotomontaje realizado con IA (foto: X de Hochul)

El conflicto entre Nueva York y el gobierno de Trump por la ley

El mismo día en que las autoridades estatales anunciaron la defensa de las nuevas leyes, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que presentó una demanda contra el estado de Nueva York, la gobernadora Hochul, la fiscal general James y otros funcionarios para impedir que la normativa entre en vigor.

El DOJ demandó a Hochul y al estado de Nueva York por la ley que prohíbe a los agentes del ICE cubrir su rostro Kathy Hochul Archivo

En su comunicado oficial, el organismo sostuvo que la legislación constituye un intento inconstitucional de regular la actuación de los agentes federales. Además, argumentó que las nuevas exigencias ponen en riesgo la seguridad personal de los oficiales.

Otros cambios sobre el ICE del paquete de leyes de Nueva York

El comunicado oficial de la gobernadora explica que la prohibición sobre el uso de máscaras forma parte de un paquete más amplio de reformas vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias.

Entre las medidas aprobadas figura la denominada Local Cops, Local Crimes Act, que impide que los gobiernos locales y las agencias policiales del estado celebren acuerdos de cooperación conocidos como 287(g) o mecanismos similares para desempeñar funciones propias de los oficiales federales de inmigración.

Además, la ley prohíbe utilizar subsidios públicos para financiar centros de detención destinados exclusivamente a personas retenidas por cuestiones de inmigración civil.