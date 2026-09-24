La ciudad de Nueva York distribuirá 70.000 entradas gratuitas para funciones del Metropolitan Opera durante la temporada 2026-2027. El programa Ópera para Todos, lanzado por el alcalde Zohran Mamdani, comenzará este mes con sorteos mensuales y está dirigido a neoyorquinos que no hayan comprado un boleto de la institución desde 2019.

Entradas gratis al Metropolitan Opera: requisitos y funcionamiento del sorteo

Según informó la Alcaldía de Nueva York, el Met liberará 10.000 entradas por mes, cerca del 10% del total de boletos de la temporada.

“La ópera es una de las expresiones artísticas más grandes que existen, y no hay mejor lugar para vivirla que el Metropolitan Opera House”, dijo el alcalde Mamdani en un comunicado oficial. “Pero el arte no puede quedar reservado para quienes tienen con qué pagarlo. Todo neoyorquino debería poder sentarse en estas butacas, escuchar estas voces y conocer este escenario, sin importar cuánto tenga en el banco”.

La alianza fue anunciada junto con el Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York (DCLA, por sus siglas en inglés) y está prevista como un programa de largo plazo que continuará en futuras temporadas.

Los boletos alcanzan a todas las secciones de la sala, salvo los lugares de pie.

La elegibilidad se define por el historial de compra: puede participar quien viva en la ciudad y no haya comprado entradas del Met desde 2019. El comunicado no establece un precio de inscripción ni señala que el sorteo dependa del ingreso del hogar.

Zohran Mamdani, sobre el reparto de 70 mil entradas de “Ópera para Todos” en el Met: “Todo neoyorquino debería poder sentarse en estas butacas”

Cómo participar y dónde buscar los boletos

El procedimiento informado por la ciudad tiene tres pasos principales:

Ingresar a on.nyc.gov/opera y completar la inscripción al sorteo mensual.

y completar la inscripción al sorteo mensual. Verificar que se cumpla el requisito de no haber comprado boletos del Met desde 2019 .

. Revisar la información del sorteo de cada mes, porque se liberarán 10.000 entradas en cada ronda.

La ciudad también promocionará y distribuirá entradas por medio del Departamento de Servicios Sociales, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés), las escuelas públicas, las bibliotecas, la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), el Departamento para Adultos Mayores y el Situation Project.

Esos canales pueden ampliar el alcance entre estudiantes, residentes de vivienda pública, personas mayores y usuarios de servicios sociales.

Zohran Mamdani, sobre el reparto de 70 mil entradas de “Ópera para Todos” en el Met: “Todo neoyorquino debería poder sentarse en estas butacas”

Lisa Bova-Hiatt, directora ejecutiva de NYCHA, afirmó que “todo neoyorquino debería tener acceso a las experiencias culturales que dan vida a esta ciudad”. La declaración aparece en la versión oficial en español y explica el objetivo de ampliar el acceso, aunque la asignación concreta dependerá del resultado de cada sorteo.

El Metropolitan Opera emplea a cerca de 3.000 personas y su fuerza laboral está representada por 15 sindicatos, según la Alcaldía. El comunicado no detalla si existen límites por persona, fechas de notificación o condiciones adicionales para retirar los boletos.

La noticia en pocas líneas

¿Qué cambió? Nueva York y el Metropolitan Opera lanzaron un programa para entregar 70.000 entradas gratuitas en la temporada 2026-2027.

Nueva York y el Metropolitan Opera lanzaron un programa para entregar 70.000 entradas gratuitas en la temporada 2026-2027. ¿Quién puede participar? Neoyorquinos que no hayan comprado un boleto del Met desde 2019, de acuerdo con el requisito publicado por la ciudad.

Neoyorquinos que no hayan comprado un boleto del Met desde 2019, de acuerdo con el requisito publicado por la ciudad. ¿Cómo se distribuyen? Se liberarán 10.000 entradas por mes mediante sorteo y a través de organismos y entidades comunitarias.

Se liberarán 10.000 entradas por mes mediante sorteo y a través de organismos y entidades comunitarias. ¿Dónde se realiza la inscripción? En on.nyc.gov/opera; las condiciones de cada ronda deben revisarse al momento de participar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.