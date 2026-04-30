Nuevo récord en Wall Street para el S&P 500 y el Nasdaq, en su mejor mes desde 2020

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el jueves, impulsada por los buenos resultados de las tecnológicas que permitieron a dos índices clave terminar en su mejor mes en seis años con sendos récords.

El Nasdaq (+0,89% a 24.892,31 puntos) y el S&P 500 (+1,02% en 7.209,01 enteros) alcanzaron un récord en la última sesión de su mejor mes desde 2020. El Dow Jones ganó un 1,62%.

"Mucho de ello se reduce a las ganancias corporativas", dijo Angelo Kourkafas de Edward Jones, ya que muchas compañías están reportando sus resultados.

"También tenemos una economía que, si vemos la información del PIB, sigue desafiando los temores de una desaceleración inminente, así que es esa combinación la que está impulsando a las acciones a máximos históricos", añadió.

El jueves, el Departamento de Comercio de Estados Unidos estimó que la mayor economía del mundo registró un crecimiento de 2% interanual en el primer trimestre de 2026.

Un factor clave fue el aumento de las inversiones en inteligencia artificial, mientras que el gasto de los consumidores se desaceleró.

Pero ello no frenó el entusiasmo de Wall Street: el índice S&P 500 subió un 10% en el mes y el Nasdaq, 15%.

Sin embargo, alertó Kourkafas, el camino hacia delante puede ser agitado, con los precios de la energía al alza debido a la guerra en Irán.

Entre las empresas individuales, las acciones de Meta se desplomaron un 8,6%, mientras que Alphabet, la matriz de Google, avanzó un 10%.

Los rivales tecnológicos habían presentado previamente sus resultados trimestrales, con reacciones de los inversores marcadamente diferentes ante sus costosas apuestas por la inteligencia artificial.