Nvidia supera expectativas con trimestre récord por auge de la IA

Nvidia reportó el miércoles resultados trimestrales que superaron con creces las previsiones de Wall Street, con ingresos récord de 68.100 millones de dólares, en momentos en que la demanda por sus chips para inteligencia artificial (IA) se mantiene insaciable.

La cifra, un 73% más que hace un año y muy por encima de los 65.700 millones de dólares que habían pronosticado los analistas, envió una fuerte señal de que la expansión tecnológica liderada por Nvidia y que sustenta el auge mundial de la IA, sigue a pleno ritmo.

El beneficio neto del trimestre más que se duplicó desde el mismo periodo del año anterior hasta los 42.960 millones de dólares. Los resultados dispararon las acciones un 5% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Nvidia diseña las unidades de procesamiento gráfico (GPU) que se han convertido en la columna vertebral del auge mundial de la IA.

Fundada en 1993 por Jensen Huang, que sigue siendo el director ejecutivo, la empresa con sede en Santa Clara, California, cuenta con una capitalización bursátil superior a 4,7 billones de dólares, lo que la convierte en la compañía que cotiza en bolsa más valiosa del mundo.

El gasto de capital combinado de los cuatro grandes constructores de IA —Google, Amazon, Meta y Microsoft— podría acercarse a los 700.000 millones de dólares este año.

Una larga porción de ese gasto será para Nvidia, que diseña las GPU pilar del boom mundial de la IA generativa.

La división de centros de datos de la compañía, que vende los potentes chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA, volvió a ser el motor del crecimiento.

Los ingresos de ese segmento alcanzaron un récord de 62.300 millones de dólares en el trimestre, un 75% más que hace un año y un 22% más que en el trimestre anterior.

En el ejercicio fiscal completo que finalizó el 25 de enero de 2026, Nvidia registró ingresos de 215.900 millones de dólares, un 65% más que el año anterior.