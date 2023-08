escuchar

Vecinos de una mansión de Hollywood Hills West reportaron a la Policía los gritos de una mujer provenientes del interior de la residencia. Este jueves, cuando los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron al llamado, se dieron cita al 1754 de Sunset Plaza Drive. Ahí, encontraron a un grupo que había ocupado ilegalmente la residencia millonaria, que ya estaba destrozada y que alguna vez había sido sinónimo de lujo y opulencia.

De acuerdo con los reportes de KTLA, en la casa había tres personas: un hombre y dos mujeres que la policía sacó esposados del lugar. No obstante, después los pusieron en libertad. Dos de los señalados declararon al medio citado que todo fue un malentendido, en tanto que un agente de la policía reveló que los gritos se debieron a que un perro habría mordido a una de las mujeres.

“Me contrataron para limpiar, sacar a los ocupantes ilegales y dejar la casa lista para alquilarla o venderla”, señaló una de las acusadas. No obstante, el agente inmobiliario agregó que ninguna de las tres personas debía estar ahí. En un completo giro en la historia, el lugar, que en algún momento valía 10 millones de dólares, ahora estaba ahora lleno de escombros y excrementos, con frases contra los “ricos” en las paredes.

Así se veía la mansión cuando las autoridades llegaron a desalojar a los ocupantes ilegales KLTA5

Las cámaras de AIR7 HD captaron cómo los agentes detenían e interrogaban a varias personas. Al final, la policía de Los Ángeles señaló que no localizaron al dueño de la vivienda, por lo que no se presentó ninguna denuncia para comenzar con la investigación criminal. Si bien no está claro cuánto tiempo lleva esa propiedad abandonada, los daños incluyen muebles deteriorados, cristales rotos y basura en todo el lugar.

El ocaso de una increíble propiedad en Hollywood Hills West

Antes, la mansión se anunciaba en sitios inmobiliarios en línea como una propiedad de seis habitaciones, 12 baños, pileta y servicios de lujo, por lo que su estado actual afectaría su valor. Sin embargo, a pesar de los huéspedes indeseados y el temor de un incremento de la delincuencia, las residencias de la zona tienen un valor medio de más de US$2 millones, según Zillow.

La casa construida por el famoso arquitecto Richard Tuil entre 2003 y 2009 aparece en la plataforma de venta Zillow con un precio de US$10.673.800. Tuil es de origen francés y emprendió diferentes remodelaciones antes de empezar con la construcción de viviendas de lujo, según su portal web. En total, destinó seis años a perfeccionar esta mansión, con detalles que incluyeron la instalación de suelo de roble y piedra caliza en la cocina, señala Daily Mail.

La mansión en Hollywood Hills West, en el 1754 de Sunset Plaza Drive; así se ve en su anuncio en Zillow Zillow

Tras conocerse el hecho, los vecinos también se sorprendieron, sobre todo ante la delincuencia o el riesgo que esto podría conllevar. Una mujer señaló que una de las ocupantes llevaba ahí de cuatro a cinco días, pero enfatizó que el problema es frecuente.

No es la primera vez que los agentes van a esa propiedad de Hollywood Hills West. En enero del año pasado, un hombre de 41 años se atrincheró en la casa con su perro después de que aparentemente le apuntó a una persona. Fue detenido tras un enfrentamiento de varias horas que también involucró a agentes especiales.

