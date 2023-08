escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió el pasado miércoles a la fiscal estatal del área de Orlando, la demócrata Monique Worrell, por “descuidar su deber de procesar fielmente los delitos en su jurisdicción”. El argumento principal fue que la funcionaria no hacía cumplir a rajatabla las leyes del Estado del Sol. Tanto el republicano como otros funcionarios con injerencia en el gobierno se quejaron de su actuar, como el haber dejado en libertad a un preso.

DeSantis informó su decisión durante una conferencia de prensa en la capital del estado en Tallahassee. “El estado de Florida es un estado de ley y orden. Negarse a hacer cumplir fielmente las leyes pone en peligro a nuestras comunidades y victimiza a los floridenses inocentes”, dijo. Además, consideró que ya han sido muchas faltas por parte de la fiscal: “Las prácticas y políticas de Worrell han permitido con demasiada frecuencia que los delincuentes violentos escapen de todas las consecuencias de su conducta delictiva, poniendo así en peligro a los civiles inocentes de los condados Orange y Osceola”.

Ron DeSantis, gobernador de Florida y aspirante a la candidatura presidencial republicana Charlie Neibergall - AP

En consecuencia, afirmó que ya era hora de hacer un cambio en el poder judicial: “Es mi deber como gobernador asegurar que se cumplan las leyes promulgadas por nuestra Legislatura debidamente elegida. La gente del centro de Florida merece tener un fiscal estatal que busque justicia de acuerdo con la ley, en lugar de permitir que los delincuentes violentos deambulen por las calles y encuentren nuevas víctimas”.

No es el único que piensa eso al respecto. Los sindicatos de policías locales también acusaron a Worrell de ser blanda en temas criminales. Incluso hicieron un posteo en redes sociales para acusarla. Le reprocharon no haber procesado a Danton Viel, un hombre que fue arrestado en marzo de este año por agredir sexualmente a un niño. Al parecer, no se lo juzgó como debería, porque se lo dejó en libertad bajo fianza. “Estaba en libertad condicional en el momento de su arresto, pero Worrell lo dejó salir... La postura criminal de la fiscal ha decepcionado una vez más a los ciudadanos de Orlando. ¿Cuándo va a terminar este comportamiento imprudente?”, se escribió en la publicación.

Desde noviembre de 2020, y hasta agosto de 2023, Worrell se desempeñó como fiscal estatal del Tribunal del Noveno Circuito Judicial del Estado de Florida, que representa a los condados Orange y Osceola. La suspensión se da luego de que Daton Viel, el sujeto que dejó libre, hirió con arma de fuego a dos policías de Orlando y ahora se debaten entre la vida y la muerte. El tirador fue abatido durante el enfrentamiento.

Por su parte, Worrell estimó que la habían destituido con “fines políticos” y no realmente por su desempeño como fiscal. “Eso no debería suceder... Solía haber un estándar muy alto para la destitución de los funcionarios electos. Solía haber un estándar de que habría tenido que ser procesado penalmente por algo, descuidando mis deberes, lo que significa que no me presento a trabajar y hago mi trabajo... Es una tiranía”, afirmó en su propia conferencia de prensa.

Monique Worrell pertenece al Partido Demócrata @stateattorneymoniquehworrell/Instagram

No es la primera vez que DeSantis cesa a un fiscal

Es la segunda ocasión en la que el republicano, quien busca ser el candidato oficial para las elecciones presidenciales de 2024, suspende a un fiscal de alto rango. La primera fue en agosto del año pasado, cuando retiró de su cargo al fiscal del área de Tampa, Andrew Warren, quien aseguró que no juzgaría a las personas bajo la prohibición de aborto de 15 semanas de Florida.

