escuchar

Una persona buscaba arte nuevo en un local de segunda mano cuando vio una pieza que captó su atención, una litografía que resaltaba por su forma abstracta, con colores en el fondo cubiertos por diferentes trazos de negro. El comprador selló el trato por 45 dólares y se llevó la obra a su casa, sin imaginar que su verdadero valor era de una pequeña fortuna.

En una publicación de Reddit, la persona compartió su buena suerte, junto con una foto de la litografía que consiguió por tan solo unos dólares. Al momento de la transacción, no sabía que los trazos eran del artista Pierre Soulages, un pintor francés conocido por sus gruesas pinceladas negras sobre fondos claros que caracterizaron su práctica y grabado. El usuario dio a conocer que el valor de esta pieza era de unos US$6000 y que una versión anterior se subastó en US$16.000.

El reconocido artista Pierre Soulages NVP3D

La publicación causó un fuerte impacto en la comunidad virtual, dado que suma hasta el momento decenas de respuestas y miles de reacciones. Entre ellas, una persona instó al propietario a conservar la obra: “Sé que vale mucho dinero, pero es tan bonita que espero que la cuides siempre”. No obstante, el autor del posteo reveló sus planes y gustos: “Me gusta su trabajo, pero no es mi estética personal. Al final, esto irá a la casa de subastas para ser restaurado y vendido. El dinero se destinará a reparar el auto y (con suerte) al pago inicial de una casa (...) De hecho, la tengo guardada debajo de la cama porque no hay ningún lugar en mi departamento que no reciba luz directa. Desgraciadamente, está muy descolorida por los dueños anteriores”.

¿Quién es Pierre Soulages?

El artista que pintó este valioso hallazgo nació el 24 de diciembre de 1919 en Rodez, Francia, de acuerdo con ArtNet, una plataforma de información sobre diferentes artistas y eventos. Soulages formó parte del movimiento hacia la abstracción con Jean Fautrier y Hans Hartung en París a mediados del siglo XX. Asimismo, describe en su biografía, fue el primer artista contemporáneo expuesto en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, en 2001.

Hallazgos en tiendas de segunda mano que valen miles de dólares

Además del caso de este usuario, recientemente se dio a conocer la historia de Justin Miller, un hombre que compró un sillón y luego descubrió que tenía un importante valor histórico y económico que jamás imaginó. El joven de 33 años dijo que se encontraba en Facebook Marketplace explorando las opciones de muebles para su casa. Después de horas, uno le llamó la atención por su particular diseño y precio prometedor.

Acto seguido, hizo el trato por US$50 y se dispuso a leer algunos detalles de su procedencia. Tras descubrir que era una antigüedad, decidió llevar su adquisición a un local ubicado en Beverly Hills, California, y lo que le dijo el experto lo dejó sin palabras. “La silla databa de la década de 1930 y había sido diseñada por el danés Frits Henningsen. Mencionó que valía mucho dinero y mucho más de lo que querían los vendedores, pero yo no tenía idea de que valdría 1700 veces el precio de venta”, compartió Miller en diálogo con Daily Mail.

Sotheby's compartió el artículo en su página web

El 7 de junio se realizó la subasta en Sotheby’s, que incluyó el sillón entre los productos para vender. El comprador la adquirió por la sorprendente cantidad de US$85.000.

LA NACION