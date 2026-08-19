OEA aprueba reunión de cancilleres para discutir medidas contra Nicaragua

La OEA aprobó este miércoles una resolución impulsada por EE.UU. para convocar a una reunión de cancilleres que debata acciones frente al plan del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de abolir las elecciones en Nicaragua.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó la propuesta con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México, en vísperas de que el Congreso nicaragüense, controlado por Ortega y Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluye a la oposición de los comicios.

Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, 75 años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.

El pasado 5 de agosto, la convocatoria de cancilleres no reunió los 18 votos necesarios para ser aprobada, pero todo cambió después de un llamamiento que lideró EE.UU. a "tomar acciones reales" frente al régimen de los copresidentes.

"Es un tema que tiene nivel de urgencia para tomarse hoy y no mañana (...) Todos nuestros países están preocupados por organizaciones criminales. ¿No es acaso un régimen que cancela la democracia una plataforma para organizaciones criminales?", dijo este miércoles el embajador de Argentina, Carlos Cherniak.

El embajador de Brasil, Benoni Belli, fue el único que rechazó una reunión de cancilleres. "Todos estamos a favor de los derechos humanos. Pero no queremos que ningún medicamento mate al paciente", sostuvo, en referencia a posibles sanciones.

El gobierno de Ortega y Murillo no se ha referido hasta ahora a las acciones de la OEA, de la que Nicaragua se retiró en noviembre de 2023.