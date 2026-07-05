Ohtani lidera en votos; Álvarez y Soto, seleccionados al Juego de las Estrellas de MLB

Las Grandes Ligas de béisbol dieron a conocer este sábado la lista de jugadores seleccionados al Juego de las Estrellas de la temporada 2026, donde figura el fenómeno japonés Shohei Ohtani como el líder en votos recibidos por los aficionados.

Ohtani, de 31 años y principal figura de los campeones Dodgers de Los Ángeles, participará por sexta ocasión consecutiva del clásico de mitad de temporada.

"Todos los días me sorprendo con Shohei", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts.

"Es como ver a dos personas, cuando lanza vemos un tipo intenso mientras que cuando batea lo vemos relajado, es algo maravilloso y tenemos suerte de verlo jugar".

Pese a una estupenda temporada desde la lomita con un récord de ocho triunfos y dos derrotas en agregado a un porcentaje de carreras permitidas de 1,79 en 14 partidos, Ohtani fue seleccionado como bateador designado en la Liga Nacional.

El dominicano Juan Soto figura como el único latino dentro de la alineación titular de la Liga Nacional.

Soto, quien forma parte de una decepcionante temporada para los Mets en el último lugar de la división Este, brilla con luz propia con una línea de 18 jonrones, 41 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .297.

En la Liga Americana, el cubano Yordan Álvarez junto a los dominicanos Junior Caminero de Tampa Bay y Vladimir Guerrero Jr. de Toronto, han sido seleccionados al equipo titular.

Álvarez, de 29 años, es la principal carta de presentación de la ofensiva de los Astros de Houston con 28 cuadrangulares y 63 carreras impulsadas.

"Es uno de mis jugadores favoritos, es el paquete completo", dijo el ex jugador y ahora analista, Álex Rodríguez. "Me recuerda a 'Big Papi', tenemos un pelotero que va en busca de la triple corona".

Álvarez es segundo en la lista de jonrones, segundo en carreras impulsadas y cuenta con el cuarto mejor promedio de bateo.

Dentro de la lista de lanzadores destacan el cubano Raisel Iglesias (Atlanta) y el venezolano Eduardo Rodríguez (Arizona) de la Liga Nacional participando por primera vez mientras que por la Liga Americana el cubano Aroldis Chapman (Boston) sumará su novena participación a los 38 años.

El Juego de las Estrellas en su edición 96 se disputará el 14 de julio en el Citizens Bank Park en Filadelfia.