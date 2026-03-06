Ohtani y los latinos brillan en su estreno en el Clásico Mundial

Con un jonrón de Shohei Ohtani, Japón comenzó por lo alto este viernes la defensa del título del Clásico Mundial de Béisbol al aplastar 13-0 a Taiwán, en una jornada victoriosa para los latinoamericanos y que promete el estreno del Estados Unidos de Aaron Judge

El astro de los Dodgers de Los Ángeles abrió el camino a la victoria nipona en Tokio, una de las cuatro sedes del torneo junto con Houston, San Juan y Miami, con un grand slam frente a 44.000 espectadores en el Tokyo Dome

Dosificándose en los montículos mientras se recupera de una lesión en el brazo derecho, el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada pasada de las Grandes Ligas se lució al bate al conectar un vuelacerca con las bases llenas en la parte alta de la segunda entrada

El segundo inning fue demoledor para los samuráis, que pasaron diez veces por la registradora, tres veces con Munetaka Murakami y dos con Seiya Suzuki, Masataka Yoshida, Shugo Maki y Sosuke Genda

"Luego de anotar las primeras carreras, nos mantuvimos enfocados y negociamos algunas bases por bolas, entonces pienso que manejamos bien el partido desde ese momento", dijo Ohtani al término del debut

- Se habla español -

El roster colmado de estrellas de las Grandes Ligas respondió a los japoneses, convencidos de que guiados por la estrella de los Dodgers pueden conseguir el cuarto título mundial y alejarse de Estados Unidos y República Dominicana, sus perseguidores en el palmarés, cada uno con una corona

El triunfo los deja en buena posición en el Grupo C, liderado por Australia (2-0) y que parece condenar a la eliminación a Taiwán y República Checa, ambos con récord 0-2

El Team USA sale al ruedo este viernes en Houston contra Brasil, que en su plantilla cuenta con sangre nipona e hijos de exestrellas de las Mayores

El estreno de los grandes favoritos, que el sábado medirán a Corea del Sur, abrió la segunda jornada del Clásico Mundial, que reúne como nunca antes a los mayores talentos del deporte de la pelota caliente

Además, en esta ocasión reparte dos cupos a selecciones americanas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Las selecciones latinoamericanas que debutaron este viernes parecieron no intimidarse con la amenaza lanzada desde Tokio

Aunque sufriendo más de lo esperado en un choque entre latinos, Cuba se impuso 3-1 sobre Panamá en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan gracias a un jonrón de Yoán Moncada que impulsó dos carreras

La novena cubana, semifinalista en la pasada cita de 2023, tuvo en el tercera base de las Grandes Ligas a su hombre más determinante antes de chocar el domingo con Colombia en el Grupo A

"Se siente bien empezar con un jonrón y poner al equipo adelante", valoró Moncada

- Saldo negativo para los europeos -

Los duelos entre latinoamericanos y europeos tuvieron un saldo favorable para los primeros, con sendos triunfos de Venezuela y México contra Países Bajos y Gran Bretaña, respectivamente

Los venezolanos apearon 6-2 a los neerlandeses en el hogar de los Marlins de Florida, en Miami, con una actuación sólida de sus lanzadores, que apenas permitieron cuatro hits, y una ofensiva de cuatro carreras en la quinta entrada

Luis Arráez y Willson Contreras impulsaron dos pases por la registradora cada uno, mientras que Ronald Acuña Jr anotó dos carreras para una novena venezolana que pretende disputarle el protagonismo a República Dominicana en el Grupo D

"Confiamos en cada uno de nosotros. Aquí nadie tiene que ser el que tenga el nombre grande o el que quiera ser el número uno: mientras juguemos con detalles y juguemos para el siguiente jugador, todo va a estar bien", declaró Contreras, receptor de los Medias Rojas de Boston

México, también de la mano de sus Grandes Ligas, firmó una victoria mucho más apretada de lo que indicó el marcador (8-2) en Houston, en el primer juego del Grupo B que integran también Estados Unidos, Brasil e Italia

El Tri desatascó un debut hasta entonces enredado gracias al vuelacerca de Jonathan Aranda en la parte alta de la octava entrada, que remolcó a los Grandes Ligas Jarren Durán y Randy Arozarena, cuando el partido iba 1-1