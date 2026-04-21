Secretaria de Trabajo de origen mexicano se va del gabinete de Trump: qué pasó

La administración de Donald Trump anunció que Lori Chavez-DeRemer, quien ocupaba el cargo de secretaria del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), dejará su puesto. La versión oficial de la Casa Blanca señala que la funcionaria de origen mexicano renunció a su cargo porque seguirá su camino profesional en el sector privado. Sin embargo, su dimisión se produce después de una sucesión de escándalos morales y auditorías internas que minaron su lugar en el gabinete.

Investigación del Departamento de Trabajo por denuncias contra Lori Chavez-DeRemer

La salida de Chavez-DeRemer no fue una sorpresa para los círculos políticos de Washington. Según un informe de The New York Times, el Inspector General del Departamento de Trabajo inició una investigación meses atrás por denuncias de mala conducta generalizada.

Lori Chavez-DeRemer, quien ocupaba el cargo de secretaria del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), dejará su puesto Instagram @secretarylcd

La pesquisa se centró en mensajes de texto enviados por la secretaria, sus asesores cercanos y miembros de su familia a empleados jóvenes de la dependencia.

Entre las pruebas recolectadas, figuran pedidos de Chavez-DeRemer a sus subordinados para que llevaran vino a su habitación de hotel durante viajes oficiales, a veces en pleno horario laboral.

Sin embargo, el punto más crítico de la investigación señala que la secretaria y su exjefa de gabinete instruyeron a empleadas jóvenes para que “prestaran atención” y mantuvieran contacto con el esposo y el padre de la funcionaria.

En un mensaje revelado por The New York Times, el padre de la secretaria, Richard Chavez, escribió a una empleada: “Deseando que me avisaras que estás en la ciudad. Pude haber inventado excusas para salir y mostrarte el lugar. Por favor, mantén esto en privado”.

Denuncias contra el entorno familiar de Chavez-DeRemer y acusaciones en el DOL

El entorno de la ahora exsecretaria ya enfrentaba restricciones. A principios de año, el esposo de Chavez-DeRemer recibió la prohibición de ingresar a la sede del Departamento de Trabajo en Washington, D.C. La medida se tomó después de que dos trabajadoras denunciaran que el hombre las tocó de forma inapropiada.

El entorno de la ahora exsecretaria del Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, presentaba polémicas (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Alex Brandon - AP

Además de los conflictos familiares, el DOL atraviesa una crisis de personal. Hasta la fecha, cuatro funcionarios de alto rango fueron obligados a dejar sus puestos, incluido un miembro del equipo de seguridad con quien la secretaria habría mantenido una relación extramatrimonial.

Al menos tres empleados presentaron quejas ante la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) por la creación de un ambiente de trabajo hostil.

Renuncias en el gabinete de Trump: Chavez-DeRemer se suma a otras salidas recientes

Chavez-DeRemer, quien anteriormente fue congresista republicana por Oregón, es la tercera figura de alto perfil que abandona el gabinete en las últimas semanas. Su salida sigue a la de la fiscal general Pam Bondi y a la de la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem.

El gabinete de Trump presentó cambios este 2026 (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Tras el anuncio oficial, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, informó que el subsecretario Keith Sonderling asumirá las funciones como secretario interino.

Tras la polémica, Chavez-DeRemer solo emitió una breve declaración en su perfil oficial en X, en la que describió su paso por el gobierno como un privilegio y un honor.

“Me enorgullece que hayamos logrado avances en el impulso de la misión del Presidente Trump de cerrar la brecha entre el mundo empresarial y el laboral, y siempre poner al trabajador estadounidense en primer lugar”, sostuvo, sin mencionar las investigaciones que, según fuentes allegadas al caso, se encuentran en su etapa final.