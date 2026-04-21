Cuba y EE.UU. inician diálogos: qué se sabe del encuentro de la delegación norteamericana en La Habana

Representantes de Cuba y Estados Unidos mantuvieron un encuentro en La Habana el 10 de abril, según confirmaron fuentes oficiales. La reunión incluyó a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano y a secretarios adjuntos del Departamento de Estado estadounidense.

Detalles del encuentro entre delegaciones de EE.UU. y Cuba en La Habana

El intercambio se desarrolló en la capital cubana y marcó un nuevo episodio en el vínculo entre ambos países.

Se trató de un contacto directo entre delegaciones con funciones diplomáticas en un contexto de diferencias políticas y económicas.

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Desde la parte cubana, indicaron que la conversación se llevó a cabo sin condiciones previas y dentro de un marco de comunicación directa entre gobiernos.

“Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción”, dijo el subdirector general a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandro García del Toro, al medio local Granma. “Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre ambas delegaciones”, señaló.

La delegación de EE.UU. estuvo integrada por funcionarios de nivel intermedio del Departamento de Estado. En el caso de la nación caribeña, participaron representantes con rango de viceministro dentro de la cancillería.

El encuentro tuvo lugar el 10 de abril y coincidió con la llegada de una aeronave oficial estadounidense a territorio cubano, un hecho que no se registraba desde 2016, según lo retomado por USA Today.

Además de la reunión principal, se reportó un contacto adicional entre un funcionario estadounidense y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba describió el intercambio como "respetuoso y profesional" Facebook Cancillería de Cuba

Reclamos de EE.UU. a Cuba: presos políticos, inversiones y acceso a internet

Según dijo un portavoz del Departamento de Estado a USA Today, se presentaron propuestas relacionadas con reformas económicas y condiciones para ampliar inversiones.

Entre los puntos mencionados figura:

La solicitud de liberación de detenidos considerados presos políticos.

La revisión de restricciones en materia de libertades públicas.

También se incluyó el planteo de compensaciones por bienes nacionalizados.

La posibilidad de implementar servicios tecnológicos, como conectividad a internet mediante sistemas satelitales como Starlink, el servicio desarrollado por SpaceX, la compañía de Elon Musk.

Las autoridades cubanas señalaron que uno de los temas centrales fue la situación energética del país latinoamericano. En ese marco, plantearon la necesidad de eliminar restricciones que afectan el acceso a combustibles.

“La eliminación del cerco energético contra Cuba fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica es un castigo injustificado a toda la población cubana", dijo García del Toro. “Es también un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio”, sostuvo.

Desde La Habana reiteraron que cualquier avance debe respetar la soberanía nacional y las decisiones internas de la isla.

Este diálogo ocurre mientras la administración Trump evalúa cuatro opciones principales para Cuba: un acuerdo económico, un cambio de régimen forzado, acción militar, o mantener la presión actual Alex Brandon - AP

“En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses", explicó el funcionario. “Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional”, aseguró.

Relación entre EE.UU. y Cuba bajo Trump: sanciones, vigilancia y posibles acuerdos

El contacto entre ambas delegaciones ocurre mientras la administración de Donald Trump evalúa distintas alternativas en relación con Cuba. Entre ellas se mencionan acuerdos económicos, continuidad de sanciones o cambios en la estrategia actual.

En paralelo, según informó un artículo de USA Today, se registraron movimientos vinculados a seguridad, como vuelos de vigilancia en las cercanías del territorio cubano.

La situación también está influida por decisiones recientes en la región, que derivaron en ajustes en la política exterior estadounidense hacia la isla.

Las autoridades de ambos países no anunciaron nuevas fechas para futuros contactos, aunque se mantiene abierta la posibilidad de continuar el diálogo en función de la evolución de la agenda bilateral.