OpenAI contrata en EE.UU. un nuevo centro de datos masivo, respaldado por Nvidia

OpenAI, creador del bot de inteligencia artificial ChatGPT, rentará por 20 años en EE.UU. el más grande centro de datos jamás anunciado, que tiene el respaldo financiero del fabricante de chips Nvidia por hasta 105.000 millones de dólares, de acuerdo con un documento bursátil conocido el lunes.

El proyecto será construido en el sitio de una antigua planta de enriquecimiento de uranio de la era de la Guerra Fría, en Ohio. Para el 2032 podría alcanzar una potencia de cálculo de 8 gigavatios, haciendo de este el más grande centro de datos individual para IA.

El masivo centro de datos trabajará de forma exclusiva con chips del gigante estadounidense Nvidia.

SoftBank y el propietario del centro de datos, una filial llamada SB Energy, invertirán más de 4.000 millones de dólares en infraestructura energética local y "construirán al menos 10 gigavatios de nueva generación de energía" para alimentar el centro de datos.

El consumo eléctrico total, cubierto por una nueva central de gas, alcanzaría el equivalente al de 7 millones de hogares estadounidenses.

Además, Nvidia invertirá 1.500 millones de dólares en SB Energy, aunque la empresa se adelantó a las críticas sobre el llamado financiamiento circular, que alimenta los temores de una burbuja de IA.

"¿Es esto financiación circular? No, OpenAI pagará el alquiler", se defendió el lunes el jefe de Nvidia, Jensen Huang, en una entrada de blog, y añadió que el acuerdo se cerró con "la misma disciplina que aplicamos a la gestión de la cadena de suministro".

Sin embargo, la garantía de financiación de Nvidia, la más grande de la empresa, marca un cambio de escala en una práctica ya común en el sector: la dependencia de los desarrolladores de IA del respaldo financiero de sus propios proveedores para construir la gigantesca infraestructura que sustenta esta revolución tecnológica, pese al espectacular crecimiento de los ingresos del sector.

"Este va a ser un sitio enorme, con suficiente capacidad de cómputo para ayudar a millones de personas a usar la IA para hacer cosas que hoy solo podemos empezar a imaginar", dijo el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en un comunicado.

OpenAI espera que el proyecto cree 35.000 empleos temporales de construcción durante seis años y 2.500 "empleos operativos a largo plazo", señaló en una entrada de blog.