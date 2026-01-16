OpenAI pondrá publicidad en ChatGPT en EEUU en las próximas semanas (empresa)

OpenAI anunció el viernes la llegada de la publicidad a ChatGPT, comenzando con una fase de prueba en Estados Unidos para los suscriptores de precio reducido y los usuarios gratuitos del popular asistente de inteligencia artificial.

"En las próximas semanas, nos preparamos para iniciar la prueba de publicidad en Estados Unidos para los usuarios gratuitos y del plan Go", la suscripción de menor precio, anunció OpenAI, confirmando un giro muy esperado y comentado desde hace semanas en Silicon Valley.

"Las suscripciones Plus, Pro y Enterprise no incluirán publicidad", precisa la empresa en un extenso post que detalla cómo piensa introducir esta fuente de ingresos al tiempo que "mantiene la confianza" de los usuarios en las respuestas de ChatGPT, el más utilizado del mundo.