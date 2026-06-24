OpenAI presenta su chip de IA, "Jalapeño"

OpenAI presentó este miércoles su primer chip diseñado a medida, denominado Jalapeño, para hacer funcionar ChatGPT y otros productos de inteligencia artificial de forma más rápida y económica.

El chip, desarrollado conjuntamente con el fabricante de semiconductores Broadcom, está diseñado específicamente para la inferencia de IA, el proceso de ejecutar un modelo de IA para generar respuestas, diferente al costoso entrenamiento desde cero de un modelo.

"Aunque OpenAI aún está evaluando el rendimiento final, las primeras pruebas indican que Jalapeño ofrecerá un rendimiento por vatio sustancialmente mejor que el de la tecnología más avanzada", dijo la empresa en su blog.

La empresa señaló que sus propios modelos de IA contribuyeron al diseño del chip.

El chip está diseñado para funcionar con una amplia gama de modelos de IA, no solo con los productos de OpenAI, y se implementará en centros de datos gestionados por Microsoft y otros socios a partir de este año.

Al controlar el diseño de su propio chip, OpenAI pretende reducir su dependencia de proveedores externos como Nvidia.

El director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, dijo que este chip era "solo el principio" de la colaboración entre ambas empresas.