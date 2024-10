Oportunidad para latinos: IBM lanza cursos de Tecnologías de la Información en EE.UU.

La creación de oportunidades para fomentar la diversidad en la industria tecnológica es un imperativo social, y eso es lo que busca lograr IBM en colaboración con la Fundación Herencia Hispana (HHF). Es que tanto la demanda creciente de profesionales en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la computación en la nube, como la falta de diversidad dentro de la industria, sigue siendo una preocupación importante

Es por ello que ambas organizaciones implementaron cursos de aprendizaje de Tecnologías de la Información en español a través de la plataforma SkillsBuild de IBM, diseñados para conectar a la comunidad latina con nuevas oportunidades de desarrollo profesional en el ámbito tecnológico.

Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar a latinos residentes en EE.UU. y crear un impacto social en las comunidades que más lo necesitan, según CIO Online.

IBM ofrece su plataforma de aprendizaje en línea, llamada SkillsBuild Shutterstock - Shutterstock

Qué es SkillsBuild y cómo puede transformar una carrera

IBM SkillsBuild es una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece acceso gratuito a una amplia variedad de cursos digitales. Estos cursos permiten a los estudiantes, solicitantes de empleo y profesionales en transición aprender nuevas habilidades, obtener certificaciones y explorar diversas trayectorias profesionales.

Lo que diferencia a SkillsBuild de otras plataformas es su enfoque en la inclusión, con un contenido que está disponible en más de 20 idiomas, incluido el español, y que cubre una amplia gama de temas, desde habilidades interpersonales como la comunicación y el liderazgo, hasta áreas técnicas especializadas como inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y computación en la nube.

La plataforma también está diseñada para ser accesible a personas de todas las edades y niveles de experiencia, desde estudiantes de secundaria hasta adultos que buscan un cambio de carrera. Este enfoque inclusivo es parte del compromiso de IBM para dotar a más de 30 millones de personas en todo el mundo con las habilidades necesarias para los empleos del futuro, un objetivo que la empresa se propuso alcanzar para el año 2030.

Según Claudia Cortes Romanelli, directora de Geos & Mercados a nivel mundial en IBM, esta iniciativa refleja la responsabilidad social de la empresa de contribuir a un futuro más equitativo y diverso en el ámbito laboral.

Una colaboración estratégica con la Fundación Herencia Hispana (HHF)

La alianza entre IBM y la Fundación Herencia Hispana (HHF) es clave para hacer llegar los recursos de SkillsBuild a la comunidad latina en Estados Unidos. Esta colaboración responde a la creciente necesidad de capacitar a una fuerza laboral que, a pesar de representar un porcentaje importante de la población, sigue enfrentando barreras significativas para acceder a empleos bien remunerados en el sector tecnológico.

Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de HHF, señala que la asociación con IBM es una oportunidad para preparar a la comunidad latina para los empleos tecnológicos que están en alta demanda en Estados Unidos. “Estamos muy agradecidos con IBM por permitirnos aprovechar su experiencia y sus caminos para preparar a nuestra comunidad para estos trabajos que Estados Unidos necesita cubrir”, afirma Tijerino.

Este tipo de colaboraciones son necesarias para asegurar que los recursos estén disponibles no solo en inglés, sino también en español, lo que facilita el acceso a aquellos que se sienten más cómodos aprendiendo en su lengua materna.

La oportunidad para la comunidad latina en Estados Unidos

El sector tecnológico mostró una creciente demanda de profesionales capacitados, y a pesar del avance en muchas áreas, ciertas comunidades, como la latina en Estados Unidos, siguen enfrentando barreras para acceder a estos empleos. IBM, junto con la Fundación Herencia Hispana (HHF), identificaron esta necesidad y lanzaron un programa dirigido a latinos residentes en EE.UU. a través de su plataforma de aprendizaje SkillsBuild.

Estos cursos, disponibles en español, están diseñados para ayudar a esta comunidad a mejorar sus competencias tecnológicas y facilitar su integración en la creciente industria tecnológica.

Impacto social y cultural

Más allá de cerrar la brecha de habilidades tecnológicas, IBM y HHF buscan que la plataforma SkillsBuild tenga un impacto social significativo. El contenido de los cursos fue diseñado para ser culturalmente relevante y accesible, adaptándose a las necesidades específicas de las poblaciones a las que se busca atender. “Aseguramos que las traducciones de nuestros cursos sean precisas y que resuenen con nuestra audiencia”, destaca Romanelli.

Esta atención al detalle es clave para garantizar que los usuarios adquieran nuevas habilidades, se sientan incluidos y empoderados en el proceso. Tijerino describe a la HHF como un “equipo de ventas” para SkillsBuild, alentando a aquellos interesados en la tecnología a aprovechar los cursos y certificaciones que pueden abrirles puertas hacia nuevas carreras. “Lo estamos presentando de una manera que hace que nuestra comunidad se sienta parte, que tenga la confianza para poder hacerlo”, añade Tijerino.

IBM reconoce la importancia de adaptar SkillsBuild a diferentes etapas de la vida profesional de los usuarios, desde estudiantes de secundaria hasta adultos que buscan un cambio de carrera.

IBM SkillsBuild ofrece acceso gratuito a cursos digitales que permiten a los estudiantes y solicitantes de empleo aprender nuevas habilidades, obtener certificaciones y explorar diversas trayectorias profesionales

La importancia de la IA en el avance profesional de los latinos

Según el informe LDC US Latinos in Tech de 2024, los latinos no solo son los primeros en adoptar tecnologías de IA, sino que además demostraron un crecimiento notable en roles técnicos. Entre 2018 y 2022, la representación latina en estos roles creció un 59%, en comparación con un aumento del 26% para la fuerza laboral general de EE.UU.

La colaboración entre IBM y HHF es un ejemplo de cómo las empresas pueden trabajar con organizaciones comunitarias para crear un impacto social positivo y duradero. Al proporcionar herramientas y recursos a los latinos y a otras comunidades subrepresentadas, están contribuyendo a construir un sector tecnológico más inclusivo y diverso.

“La tecnología no tiene barreras de idioma ni de cultura, y queremos asegurarnos de que nuestra comunidad esté preparada para ser parte de este futuro”, subraya Tijerino.

LA NACION