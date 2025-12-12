Opositora venezolana Machado apoya mayor presión para que "Maduro comprenda que debe irse"

La líder opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, dijo que apoya una mayor presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que "comprenda" que debe dejar el poder, según extractos de una entrevista con el canal estadounidense CBS difundidos este viernes.

Machado ha denunciado como fraudulenta la reelección de Maduro en las presidenciales de julio de 2024, que asegura fueron ganadas por su candidato Edmundo González Urrutia.

"Apoyaré que haya más y más presión hasta que Maduro comprenda que debe irse, que su tiempo se acabó", declaró Machado ante la pregunta de si respaldaría una intervención de Estados Unidos en Venezuela.