María Corina Machado tuvo un meeting en Houston y clamó por la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua

La líder opositora venezolana María Corina Machado protagonizó esta semana una intensa agenda en Houston, donde combinó reuniones con ejecutivos del sector energético y un multitudinario encuentro con la comunidad venezolana.

El acto de Machado en Houston: cargado de simbolismo y apoyo

Según informó Telemundo 52, el encuentro con simpatizantes se llevó a cabo frente al edificio de la alcaldía de Houston, donde cientos de venezolanos se congregaron desde temprano para escuchar a la dirigente.

En un clima de fervor, los asistentes corearon consignas como “libertad” y “hasta el final”, acompañando cada intervención de Machado con entusiasmo y expectativa.

Durante su discurso, la dirigente amplió el alcance de su lucha, al vincular la libertad de Venezuela con la democratización de Cuba y Nicaragua JAVIER TORRES - AFP

Durante su discurso, la dirigente dejó en claro que considera irreversible el proceso político en marcha. “La lucha por la libertad es imparable”, afirmó ante la multitud, al tiempo que remarcó que los próximos pasos serán decisivos para el futuro de Venezuela.

En el mismo acto, amplió su discurso más allá de las fronteras venezolanas. De acuerdo con Telemundo 52, aseguró que la lucha no se limita a su país, sino que apunta a un cambio regional. En ese sentido, sostuvo que también trabajan por la libertad de Cuba y Nicaragua, además de todo el hemisferio.

Venezuela: ¿una potencia energética en reconstrucción?

De acuerdo con Fox News, durante su intervención en CERAWeek, otro de los eventos a los que asistió, Machado presentó un ambicioso plan para reposicionar a Venezuela como un actor central en el mercado energético global.

Frente a ejecutivos del sector, afirmó que el país sudamericano podría convertirse en un “faro de esperanza y creación de riqueza” para el hemisferio.

En su intervención ante inversores, Machado presentó una visión donde Venezuela abandona su estatus de "centro criminal" para transformarse en una potencia energética transparente BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La líder opositora destacó el potencial de los recursos naturales venezolanos, al subrayar que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y una de las principales reservas de gas.

En ese sentido, planteó que una nueva etapa política permitirá aprovechar estos recursos bajo reglas de mercado más abiertas.

Fox News señaló que Machado atribuyó este cambio a lo que describió como una “nueva era” tras la salida de Maduro, al afirmar que durante décadas el desarrollo estuvo limitado por la corrupción y la ideología. “Ese tiempo está terminando”, aseguró, al proyectar un escenario de crecimiento económico sostenido.

También anticipó que Venezuela podría transformarse de un “centro criminal” en una fuerza motriz del sector energético global, siempre que se consoliden instituciones sólidas y se garantice la seguridad jurídica.

Reformas, inversión y desafíos estructurales: la visión de Machado para Venezuela

Por su parte, Reuters informó que Machado enfatizó la necesidad de generar condiciones claras para atraer inversiones internacionales.

En declaraciones durante la conferencia, señaló que es clave avanzar en una nueva legislación petrolera que garantice transparencia, estabilidad y respeto por los contratos.

La dirigente estimó que Venezuela podría alcanzar una producción de hasta cinco millones de barriles diarios, aunque advirtió que para ello se requieren inversiones cercanas a los 150 mil millones de dólares.

El ambicioso esquema técnico de Machado proyecta alcanzar una producción de 5 millones de barriles diarios, una meta que requiere una inyección de capital estimada en 150 mil millones de dólares OLIVER CONTRERAS - AFP

Machado respaldó la idea de reducir el tamaño de la empresa estatal PDVSA y transferir operaciones al sector privado, como parte de una reestructuración profunda del modelo energético.

Asimismo, planteó que la organización de elecciones libres demandará al menos nueve meses, un plazo que considera necesario para garantizar condiciones técnicas adecuadas y legitimidad en el proceso.

Machado en Estados Unidos: Una gira con impacto político y económico

La combinación de actos políticos y reuniones con líderes empresariales refleja la estrategia integral de Machado, que busca simultáneamente movilizar apoyo ciudadano y atraer capital internacional, según Reuters.

El mensaje central de su visita fue que Venezuela atraviesa un punto de inflexión. Entre consignas de “hasta el final” y promesas de apertura económica, Machado intenta posicionarse como la figura clave de una eventual transición democrática.