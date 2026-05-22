Ordenan la evacuación de 10.000 personas por una fuga en un tanque químico en California

Decenas de miles de personas recibieron órdenes de evacuación en California este viernes, luego de que un gigantesco tanque químico registrara una fuga de gases tóxicos y amenazara con explotar en un área densamente poblada

El tanque contiene 26.000 litros de metacrilato de metilo, un líquido inflamable y volátil utilizado para hacer plástico

"Hay literalmente sólo dos opciones", dijo el comandante de los bomberos a cargo del incidente, Craig Covey

"El tanque se quiebra y derrama un total de 6.000 y 7.000 galones de químicos muy malos en un estacionamiento en esa área, o dos, el tanque entra en una reacción térmica en cadena y explota, lo que afecta también a los tanques cercanos que contienen combustible o productos químicos", explicó

"Estamos organizando estas evacuaciones para prepararnos para estas dos opciones: si falla o si explota", añadió

La emergencia ocurre en Garden Grove, en el condado de Orange, al sureste de Los Ángeles

El jefe de policía de Garden Grove, Amir El-Farra, dijo que unas 40.000 personas recibieron órdenes de evacuación, pero que decenas de miles se rehúsan a dejar sus casas

No se han reportado heridos hasta el momento, y no hay una indicación inmediata de qué causó la fuga, que fue reportada inicialmente el jueves

Covey dijo que los equipos se preparaban para un derrame químico, lo que él describió como "el mejor escenario", y preferible a una explosión y a una nube tóxica

Las autoridades trabajan para colocar barreras de contención para prevenir que si se derrama algún material llegue a los drenajes de lluvia o a los canales de los ríos que derivan en el océano