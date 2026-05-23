“Jamás la olvidarás”: por qué el USPS eligió al águila calva para sus sellos por los 250 años de EE.UU.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) lanzó una edición especial de sellos con el águila calva para conmemorar el aniversario número 250 de la nación. La serie muestra al ave nacional en cinco etapas de su vida, desde el nacimiento hasta la adultez, y ya está disponible para su compra en la categoría Forever, por lo que conservará su validez para envíos de primera clase aunque cambien las tarifas postales.

Por qué el USPS eligió al águila calva para celebrar los 250 años de Estados Unidos

El pasado 14 de mayo, el USPS anunció la colección especial del águila calva, símbolo histórico de Estados Unidos, que fue adoptada como ave nacional en 2024. A través de su sitio web, la agencia mostró la nueva serie, que presenta cinco ilustraciones realistas, realizadas por el ornitólogo David Allen Sibley.

El águila calva elegida para el sello de EE.UU. por el USPS

“Observar a un águila calva cazar es como ver a un atleta de élite. Una vez que presencias esa demostración de agilidad y gracia en la naturaleza, jamás la olvidarás”, dijo Daniel M. Tangherlini, miembro de la junta directiva del USPS. Para él, el ave representa ideales como la libertad, el coraje y la fortaleza.

El 20 de junio de 1782, el águila calva fue establecida como símbolo nacional al incluir su imagen en el Gran Sello de EE.UU., utilizado para autenticar documentos oficiales del gobierno.

El comunicado resalta que las águilas calvas también son importantes para muchas culturas nativas americanas. Las plumas se han utilizado en ceremonias culturales y religiosas durante miles de años, y las aves son protagonistas de muchas leyendas nativas.

El homenaje del USPS al águila calva de EE.UU.: cómo son los sellos

En la serie de sellos, se muestra al ave con un escudo en el pecho, junto con 13 franjas rojas y blancas que representan las 13 colonias originales del país norteamericano.

El nuevo sello del USPS en conmemoración de los 250 años de Estados Unidos muestra al águila calva desde su nacimiento hasta su edad adulta USPS

Además, el águila calva también aparece en el logotipo del USPS y en billetes e insignias militares, así como en innumerables edificios, banderas y productos comerciales en todo el país.

Derry Noyes, director artístico del USPS, señaló que diseñó los sellos mediante el uso de pinturas originales de Sibley. “Las águilas son aves fascinantes y merecen nuestra atención. Tras haber estado en peligro de extinción por los pesticidas y la caza, gracias a la conservación han experimentado una gran recuperación. Me complace poder dar a conocer a estas increíbles aves en todo su esplendor”, declaró al respecto.

El diseñador del dibujo resaltó la importancia de mostrar las distintas etapas de la vida del águila calva USPS

De acuerdo con Sibley, mostrar las distintas etapas de su vida en los sellos es una manera sencilla y visual de “destacar que el águila adulta, tan familiar para los estadounidenses, ya ha vivido al menos cuatro años”. Para llegar a esta etapa ha tenido que “buscar alimento, migrar y sobrevivir a todos los desafíos de la vida”.

El comunicado detalla que los sellos están disponibles en pliegos de 20 unidades. Al pertenecer a la categoría Forever, su valor siempre será equivalente al precio actual del envío de primera clase de una onza.

Águila calva en EE.UU.: la lucha por la conservación

Además de representar los ideales de EE.UU. y servir como un símbolo único, el águila calva también refleja el mayor esfuerzo del gobierno por conservar a una especie animal. En la década de 1940, el avistamiento de las águilas calvas comenzó a convertirse en un privilegio. Esto se debe a que el uso extensivo del insecticida DDT provocó que las cáscaras de los huevos de las águilas fueran tan delgadas que se rompían fácilmente, lo que impedía su reproducción, según la Fundación América del Águila.

A su vez, durante mucho tiempo las águilas fueron abatidas de forma regular porque se percibían como una amenaza para el ganado y la población de salmón. Incluso se ofrecían recompensas por los cadáveres de las aves.

En aquella época, el Congreso aprobó la Ley de Protección del Águila Calva para prohibir su matanza y el comercio de sus partes. Posteriormente, la prohibición del DDT en 1972 permitió que los programas de recuperación tuvieran éxito. Mediante estas acciones, se consiguió que para el año 2020 la población aumentara a unas 71.400 parejas de anidación.