Confirmado para el Memorial Day: los servicios oficiales que abren y cierran el 25 de mayo en Estados Unidos
Mientras que muchas entidades públicas y financieras estarán cerradas, gran parte del comercio minorista abrirá sus puertas; la festividad se originó tras la Guerra Civil para honrar a los soldados fallecidos
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En el marco del Memorial Day, que se conmemorará en Estados Unidos el lunes 25 de mayo de 2026, la mayoría de los servicios oficiales permanecerán cerrados. Al tratarse de un feriado federal, instituciones gubernamentales, oficinas postales, bancos y mercados bursátiles suspenderán sus operaciones habituales. En contraste, la mayoría de las cadenas de supermercados y tiendas minoristas abrirán sus puertas, aunque algunas podrían aplicar horarios especiales.
Qué tiendas y supermercados abren el 25 de mayo en Estados Unidos por Memorial Day
Según Fox News, las siguientes tiendas estarán abiertas, algunas con horarios distintos a los regulares:
- Walgreens: las farmacias que abren las 24 horas suelen estar abiertas, mientras que otras sucursales podrían estar cerradas o tener horarios modificados.
- Walmart: estará abierto en horario regular, que suele ser de 6 hs a 23 hs.
- Sam’s Club: funcionará con normalidad, pero con horario reducido.
- Whole Foods Market: estará abierto.
- Target: mantendrá su actividad, pero los horarios pueden variar según la tienda.
- Publix: abierto en horario normal, pero las farmacias permanecerán cerradas.
- ALDI: funcionará en su horario habitual.
- Trader Joe’s: operará en su horario habitual, que va de 8 hs a 21 hs.
- Kroger: abierto según la localidad. El horario de la farmacia y la clínica puede variar.
Los servicios oficiales que permanecerán cerrados durante el 25 de mayo por el Memorial Day
A diferencia de las tiendas minoristas y supermercados, la mayoría de servicios oficiales no operarán durante el feriado federal:
- Oficinas de correo: el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) estará cerrado y no habrá entrega de correspondencia.
- Bancos: debido a que la Reserva Federal cierra, la mayoría de los bancos comerciales, como Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo, no operarán.
- Mercados de valores: la Bolsa de Valores de Nueva York y otros mercados bursátiles permanecerán cerrados.
- Servicios de mensajería: UPS y FedEx no realizarán entregas habituales, aunque el servicio UPS Express Critical seguirá disponible.
Pese al cierre de los bancos, los cajeros automáticos y aplicaciones móviles funcionarán con normalidad. Además, Costco es de los pocos minoristas importantes que cierra todos sus almacenes por el feriado.
Por qué se celebra el Memorial Day en Estados Unidos
El Día de los Caídos se celebra cada año el último lunes de mayo como un día anual de conmemoración para honrar a todos aquellos que murieron en servicio a los Estados Unidos.
Según el Departamento de Guerra, la conmemoración comenzó como el Día de la Decoración, cuando se colocaban flores en las tumbas de los caídos. La primera celebración nacional tuvo lugar en el Cementerio Nacional de Arlington el 30 de mayo de 1868.
A principios del siglo XX, se designó como el Día de los Caídos en Guerra (Memorial Day). En 1971, una ley federal cambió la fecha de la conmemoración al último lunes de mayo.
Actualmente, muchas personas visitan cementerios y monumentos conmemorativos, mientras que voluntarios colocan banderas estadounidenses en las tumbas de los cementerios nacionales. A las 15 horas, se realiza el Momento Nacional de Recuerdo como parte de las conmemoraciones oficiales.
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