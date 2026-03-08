Osaka vence a la colombiana Osorio y avanza a octavos en Indian Wells

La japonesa Naomi Osaka, decimosexta favorita, derrotó a la colombiana Camila Osorio por 6-1, 3-6 y 6-1 este domingo y avanzó a los octavos de final del WTA 1000 de Indian Wells (Estados Unidos).

Osaka, cuatro veces campeona de torneos de Grand Slam y ganadora en el desierto californiano en 2018, dominó con autoridad el primer set y recuperó el control en el parcial decisivo tras ceder el segundo.

La colombiana, que accedió a la tercera ronda por primera vez después de salvar tres puntos de partido frente a la estadounidense Iva Jovic, mostró resistencia, pero no logró mantener la ventaja ante la experiencia de Osaka.

Con este triunfo, Osaka se reencontrará con la cuarta ronda del torneo, instancia que alcanzó por última vez en 2019, para enfrentar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo.

Sabalenka avanzó tras superar a la rumana Jaqueline Cristian por 6-4, 6-1.