Oscar 2023: el detalle en la mano de Morgan Freeman que generó la misma pregunta que en el Mundial de Qatar

En la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022, muchos espectadores se sorprendieron cuando el actor Morgan Freeman se hizo presente en el estadio Al Bayt. Quienes seguían la transmisión notaron que tenía un guante en su mano izquierda, lo que causó dudas sobre si se trataba de algún tipo de manifestación por los derechos humanos. Este gesto se repitió en la entrega de los premios número 95 de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde el actor de Million Dollar Baby usó un guante negro en la misma mano. Es así que muchos se preguntaron en redes sociales a qué se debió.

Morgan Freeman acompañó a Margot Robbie al escenario del Dolby Theater, de Los Ángeles, para conmemorar los 100 años de Warner Bros. El actor de 85 años vistió un esmoquin negro con una camisa blanca. Durante la edición pasada de la Copa del Mundo ya había aparecido con un guante y, aunque muchos especularon sobre tal detalle que el artista usó, su motivo tiene que ver ni más ni menos que con su salud.

Por qué Morgan Freeman utilizó un guante durante la ceremonia inaugural del Mundial 2022 Natacha Pisarenko - AP

¿Por qué Morgan Freeman apareció con un guante en los Oscar 2023?

En 2008, Freeman, quien actualmente tiene 85 años, sufrió un grave accidente de tránsito cuando su auto dio varias vueltas en una carretera de Mississippi, mientras viajaba con una acompañante. El percance fue casi mortal y le dejó la mano paralizada. “Tuvieron que utilizar las ‘mandíbulas de la vida’ para extraerlo del vehículo”, aseguró entonces un editor del diario local Sun Sentinel, que llegó al lugar poco después del incidente: “Estaba lúcido, consciente. Hablaba y bromeaba con algunos de los socorristas”, añadió.

Morgan Freeman y Margot Robbie en los Oscar 2023 @picsofrobbie

Por su parte, el sargento de la patrulla de carreteras de Mississippi, Ben Williams, comunicó que no había evidencia de que el hecho estuviera relacionado con el alcohol o las drogas. No obstante, Freeman tuvo graves secuelas: “Sufrí daños nerviosos y no han mejorado. No puedo moverla”, aseguró a People en 2010. El guante es de compresión y lo ayuda a que su sangre fluya. Si bien tuvo una intervención quirúrgica, desde entonces sufre limitaciones de movimiento en esa parte de su cuerpo.

Margot Robbie y Morgan Freeman en los Oscar 2023 KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En una entrevista para el medio Esquire, consideró que su grado de dolor era insoportable. “A pesar de la cirugía para reparar el daño de los nervios, su mano izquierda quedó inservible. La mayor parte del tiempo se la sujeta con un guante de compresión para garantizar que la sangre no se acumule allí. No le gusta mostrarlo, pero no puede evitar la mueca de dolor. Es un gesto tan grande, tan fuera del comportamiento de un hombre, que parece que estuviera actuando”, señalaba el artículo.

Sin embargo, Freeman no detuvo su carrera por este incidente. Por el contrario, la consolidó. Este mes estrenará dos de sus nuevos films en Estados Unidos, The Ritual Killer y A Good Person, coprotagonizada por Florence Pugh. Con una indiscutida buena reputación, el también ganador del Oscar en 2005 por Milllion Dollar Baby es uno de los más respetados en la industria hollywoodense.

LA NACION