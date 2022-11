Mundial 2022: la razón por la que Morgan Freeman llevó un guante en su mano izquierda durante la ceremonia inaugural

escuchar

Durante la ceremonia inaugural del Mundial 2022 en Qatar, muchos espectadores se sorprendieron con la presencia de Morgan Freeman. Su aparición vino acompañada de un discurso en donde resaltó el poder del fútbol como motivo de unión en el planeta. En ese contexto, el reconocido actor se mostró con un guante en su mano izquierda. A partir de esto, muchos se preguntaron en redes sociales a qué se debió.

El evento que dio el puntapié inicial a la Copa del Mundo sin dudas generó mucho de qué hablar. Además de las presentaciones de Jung Kook, cantante coreano de BTS, y el artista local Fahad Al Kubaisi, la ceremonia también tuvo mucha nostalgia y el recuerdo de mundiales pasados.

A pesar de que no hubo demasiadas figuras en vivo en el show, sí estuvo el actor de Invictus y no pasó para nada desapercibido. Al momento de subirse al escenario para dar su discurso, el público presente en el estadio Al Bayt y los millones que lo vieron por televisión notaron no solo la particularidad del guante, sino también que Freeman tenía un gesto llamativo en su mano izquierda, que permanecía inmóvil.

Por qué Morgan Freeman usó un guante durante la ceremonia inaugural del Mundial

Dada la polémica que rodea a esta edición de la Copa del Mundo, se observaron muchas manifestaciones de los protagonistas. El cuestionamiento sobre el respeto de Qatar a los Derechos Humanos dio lugar a muchos mensajes, algunos directos y otros a través de símbolos.

Dada la decisión del actor norteamericano de usar un guante en su mano izquierda, muchos creyeron que se trató de algún tipo de protesta. Sin embargo, la explicación es mucho más simple y tiene que ver con su salud.

Freeman sufre de una parálisis parcial en su mano izquierda, producto de un accidente de tráfico. Todo ocurrió en 2008, cuando chocó en el estado norteamericano de Misisipi. Su auto dio varias vueltas y le costó al actor múltiples heridas. La más grave fue la que comprometió el nervio de la mano y que lo obligó a someterse a una operación.

Por qué Morgan Freeman utilizó un guante durante la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar (Captura de TV)

A pesar de que la situación mejoró luego de la intervención quirúrgica, desde entonces tiene muchas limitaciones para el movimiento de esa parte del cuerpo. Según explicó en múltiples oportunidades, el no movimiento puede generar la hinchazón del brazo y causar molestia. Justamente eso es lo que evita el guante, que favorece la circulación de la sangre y, por lo tanto, el bienestar del actor.

De esta manera, se descartó cualquier tipo de mensaje de protesta o manifestación social por parte del estadounidense en su presentación durante la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar. Junto a él en el escenario también estuvo presente Ghanim Al-Muftah, un influencer qatarí de 20 años que padece Síndrome de Regresión Caudal (SDC), una malformación congénita que abarca un espectro de distintas formas de presentación y trae anomalías viscerales que pueden afectar con distintos grados de importancia en cada uno de los casos.

