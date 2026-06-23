Oyarzabal y su secreto para encontrar portería en la Roja: "No molestar"

"A veces intentando no molestar puedes ayudar mucho", dijo este martes Mikel Oyarzabal, siempre parco en palabras, sobre su secreto para haberse convertido en una silenciosa arma de destrucción masiva con España; 14 tantos en sus últimos 13 partidos internacionales además de siete asistencias.

Oyarzabal se sentó ante la prensa en la Baylor School, después del entrenamiento a puerta cerrada de la Roja, a tres días del duelo ante Uruguay en Guadalajara en la tercera jornada del Mundial.

- ¿Cómo eres como futbolista? -

"Un jugador que me gusta interpretar lo que pasa en el campo, entender cómo puede ser la mejor manera de hacerle daño al rival y que el equipo sufra lo menos posible... Un jugador que intentando sacar lo mejor individual puede ayudar al colectivo. Los años pasan y me he dado cuenta que a veces intentando no molestar puedes ayudar mucho".

- "No puedes tocar el balón cada minuto" -

"Va unido a la posición en la que juegas, como delantero no puedes tocar el balón todo el rato, pero tienes que estar acertado. A veces con un simple posicionamiento puedes ayudar al equipo sin tocar el balón y a veces es lo que hace falta. Te toca interpretar y posicionarte, desde pequeño lo he tenido, entender el juego de la mejor manera".

- Transición de mediapunta a nueve -

"A raíz de la lesión (ligamento cruzado de la rodilla en 2022) en la Real y en la selección me tocó jugar en punta, en momentos puntuales me había tocado antes, pero tanto aquí como en la Real no ha sido algo que me hayan tenido que explicar. Me pusieron ahí diciendo que podía ayudar y sin nada especial".

- Jugar en la selección -

"Si te rodeas de los mejores jugadores es lógico que tu rendimiento se vea beneficiado pero tú tienes que dar un plus, lo requiere para que los otros se beneficien de ti... Tengo la suerte de tener compañeros que si un día a mí no me toca marcar, ellos lo harán, por esa parte estoy tranquilo, confiado en mí y en el resto".

- Efecto Lamine Yamal -

"Es uno de los mejores del mundo, de los más desequilibrantes con el balón. Solo con lo que genera y el caos que puede generar en el rival, te puedes beneficiar".

- ¿Qué le quita el sueño en el fútbol? -

"Por suerte cada vez menos cosas, me hago mayor (29 años), he vivido experiencias y momentos, sé cómo funciona esto, es un proceso de aprendizaje. Estoy bien, sano y con una familia que me ayuda muchísimo para volver al camino y dar la importancia a las cosas que realmente importan en la vida".

- ¿Seguirá en la Real Sociedad? -

"Estoy centrado en ayudar a ganar al equipo dentro de tres días. He dicho mil veces que estoy donde quiero estar, en mi casa, donde me dieron la oportunidad de estar donde estoy hoy. Pensamos en Uruguay, ojalá estemos un mes aquí".

- Uruguay nunca ganó a España -

"Ojalá se mantenga el dato unos días más (cinco victorias para España y cinco empates)... Son equipos que tienen garra y saben competir, va muy unido no solo a Uruguay, a todos los equipos de Sudamérica. Nosotros nos tenemos que centrar en ser nosotros mismos y que no nos saquen de nuestras casillas, de nuestro juego".