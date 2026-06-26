Países Bajos vence 3 a 1 a Túnez y avanza como líder del Grupo F en el Mundial

Países Bajos derrotó este jueves 3-1 a Túnez en Kansas City y aseguró el liderato del Grupo F del Mundial 2026, citándose en dieciseisavos de final con Marruecos en un duelo a disputar el lunes en Monterrey (México)

La escuadra de Ronald Koeman logró el triunfo que necesitaba para cerrar la primera fase en cabeza con siete puntos, superando a Japón (5), Suecia (4) y Túnez (0)

El duelo estuvo arbitrado por la mexicana Katia Itzel García, primera latinoamericana en pitar en una Copa del Mundo masculina

La mexicana fue la segunda árbitra principal en este Mundial de Norteamérica, después de la estadounidense Tori Penso. La francesa Stéphanie Frappart abrió el camino para el arbitraje femenino dirigiendo en Catar 2022

García, que lució un uniforme oscuro con los colores de México en hombros y pantalones, manejó sin controversias un choque pasado por agua en el que Países Bajos se impuso con goles de Ellyes Skhiri en propia puerta en el minuto tres, Brian Brobbey (7) y Jan Paul van Hecke (62)

Hazem Mastouri (54) descontó provisionalmente para Túnez poniendo bajo presión momentáneamente a Países Bajos, que estaba también pendiente del choque simultáneo entre Japón y Suecia, que concluyó con empate 1-1

Con su segundo lugar, a los Samuráis Azules les tocó un complejo cruce de dieciseisavos de final ante Brasil en Houston

Alineaciones:

Países Bajos: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Ake - Donyell Malen (Crysencio Summerville, 72), Tijjani Reijnders (Justin Kluivert, 72), Frenkie de Jong (Teun Koopmeiners, 72), Ryan Gravenberch - Cody Gakpo (Noa Lang, 84) y Brian Brobbey (Memphis Depay, 77). DT: Ronald Koeman

Túnez: Aymen Dahmen - Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery, Mohamed Amine Ben Hamida (Mortadha Ben Ouanes, 67) - Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi (Firas Chaouat, 75), Rani Khedira (Mohamed Hadj Mahmoud, 67), Ellyes Skhiri - Anis Slimane (Elias Achouri, 67) y Hazem Mastouri (Sebastian Tounekti, 90). DT: Hervé Renard