Países del Golfo Pérsico critican ante la ONU los "cobardes" ataques de Irán

Los Estados del Golfo condenaron el sábado los "cobardes" ataques de Irán en su contra llevados a cabo como represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes, en una declaración conjunta leída por el embajador de Baréin en la ONU durante una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad.

"Consideramos al Gobierno de Irán plenamente responsable de estos ataques y rechazamos cualquier explicación para justificar este comportamiento hostil o manipular las leyes del derecho internacional", afirmó Jamal Fares Alrowaiei.

La Carta de las Naciones Unidas "no justifica en modo alguno estos cobardes ataques", añadió en nombre de los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Catar y Baréin, así como Siria y Jordania.