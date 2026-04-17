La dura advertencia de la CBP para el Mundial FIFA 2026: “Deja tu drone en casa”

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) advirtió a los asistentes al Mundial de la FIFA 2026 que no lleven drones a los estadios. Meses antes, incluso creó una unidad antidrones para reforzar la seguridad de los aficionados.

Qué dijo la CBP sobre los drones para el Mundial 2026 en EE.UU.

Con la frase “Deja tu dron en casa”, la entidad recordó que todos los recintos donde habrá partidos son zonas restringidas para drones.

Usarlos en uno de estos lugares representaría una acción ilegal, por lo que quienes sean sorprendidos recibirán todo el peso de la ley.

Esta fue la imagen con la que CBP advirtió sobre el uso de drones en el Mundial 2026 CBP

“Volar drones cerca de los estadios es peligroso. Los infractores serán procesados y las sanciones son severas. La seguridad es nuestro objetivo. Cada aficionado, cada partido”, indicaron en el mensaje en X.

Agencia antidrones para el Mundial 2026 en EE.UU.

La CBP mencionó que la administración federal instalará tecnología avanzada antidrones para proteger a todos los asistentes del evento deportivo.

En enero de este año el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer la creación de una oficina especializada en desplegar tecnologías de drones y antidrones.

La finalidad de la Program Executive Office for Unmanned Aircraft Systems and Counter-Unmanned Aircraft Systems (UAS/C-UAS) es proteger las sedes mundialistas de cualquier posible ataque. Sus funciones son:

Coordinar la adquisición de drones

Desplegar tecnologías de detección y mitigación de drones

Foto del 5 de diciembre del 2025, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en el estrado tras recibir el Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo a la Copa Mundial 2026 Jacquelyn Martin - AP

Este nuevo departamento brindará funciones no solo para la Copa, sino para cualquier evento masivo que se realice en el país, como la celebración de la Independencia de EE.UU.

El objetivo es anticiparse a las amenazas. “Los drones están transformando industrias en todo el país, pero también son cada vez más explotados por actores maliciosos”, se lee en el comunicado.

¿Qué no llevar a EE.UU. si voy al Mundial 2026?

La agencia gubernamental dio recomendaciones para todos los viajeros que vayan a cruzar la frontera norteamericana para ir a una sede mundialista.

Además de los drones, marcó otros artículos con los que se debe tener cuidado al presentarse en la aduana estadounidense:

Medicamentos : llevar receta médica válida o una nota médica escrita en inglés.

: llevar receta médica válida o una nota médica escrita en inglés. Parafernalia de drogas : es ilegal ingresar parafernalia de drogas a EE. UU. “Como recordatorio, la marihuana sigue prohibida, incluso si es legal en el estado que visita”, dijeron en su página oficial.

: es ilegal ingresar parafernalia de drogas a EE. UU. “Como recordatorio, la marihuana sigue prohibida, incluso si es legal en el estado que visita”, dijeron en su página oficial. Dinero : se debe declarar si es mayor a 10.000 dólares.

: se debe declarar si es mayor a 10.000 dólares. Armas de fuego : no ingresar armas de fuego a EE.UU. sin autorización.

: no ingresar armas de fuego a EE.UU. sin autorización. Alimentos: declarar todos los alimentos. La multa por no declarar es de US$300 para infractores por primera vez.

La CBP es la entidad encargada de regular a quienes entran y salen de EE.UU. CBP

Por otra parte, si los aficionados van a viajar con mascotas es necesario consultar las restricciones en la página oficial.

“La importación de mascotas y animales silvestres está regulada por motivos de salud pública y bienestar animal”, aseveró la entidad.