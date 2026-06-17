Palmarés histórico de los torneos de Grand Slam de golf

Líderes históricos en títulos de torneos de Grand Slam de golf, en la víspera de la edición 126 del Abierto de Estados Unidos, que se disputará del 18 al 21 de junio en Shinnecock Hills:

Total: Masters, US Open, Abierto Británico, Campeonato de la PGA

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Jack Nicklaus 18 6 4 3 5

Tiger Woods * 15 5 3 3 4

Walter Hagen 11 0 2 4 5

Ben Hogan 9 2 4 1 2

Gary Player 9 3 1 3 2

Tom Watson 8 2 1 5 0

Harry Vardon 7 0 1 6 0

Bobby Jones 7 0 4 3 0

Gene Sarazen 7 1 2 1 3

Sam Snead 7 3 0 1 3

Arnold Palmer 7 4 1 2 0

Phil Mickelson * 6 3 0 1 2

Nick Faldo 6 3 0 3 0

Lee Trevino 6 0 2 2 2

Rory McIlroy * 6 2 1 1 2

James Braid 5 0 0 5 0

J.H. Taylor 5 0 0 5 0

Byron Nelson 5 2 1 0 2

Peter Thomson 5 0 0 5 0

Seve Ballesteros 5 2 0 3 0

Brooks Koepka * 5 0 2 0 3

Scottie Scheffler* 4 2 0 1 1

(*) Indica que el jugador está activo